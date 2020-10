El pasado marzo, Jean-Michel Cavalli hizo las maletas y se dirigió al aeropuerto de París-Charles de Gaulle para tomar un vuelo a Niamey, capital de Níger, con el fin de firmar un contrato para hacerse cargo de la selección nigerina. Sin embargo, Cavalli no pudo viajar porque el aeropuerto estaba cerrado por medidas cautelares frente al coronavirus. Aun así, los directivos de la Federación Nigerina de Fútbol estaban decididos a hacerse con sus servicios, y el francés esperó unos meses más antes de convertirse oficialmente en el seleccionador de los Menas.

Para Cavalli, esa insistencia por contratarlo fue una señal positiva y, junto con su propio deseo de entrenar a la selección de Níger, deberían dar lugar a un proyecto exitoso.

En exclusiva para FIFA.com, Cavalli nos habla de su nueva misión. “Elegí este país porque me sentí cómodo con los mediadores con los que traté”, explica. “Acordamos empezar en marzo, pero no me dejaron viajar por la COVID-19. Aun así, dijeron que estaban dispuestos a esperar unos meses más. Por mi parte, siempre les di prioridad pese a las muchas ofertas que recibí. Ese respeto mutuo fue un buen comienzo para mí como seleccionador del equipo”.

Como cualquier otro técnico que firma un contrato con una selección de África, el primer objetivo es acceder a la fase final de la Copa Africana de Naciones.

“Desgraciadamente, el equipo ya perdió dos partidos cruciales en la liguilla, lo que reduce nuestras opciones de clasificarnos”, lamenta. “Pero eso no significa que no vayamos a trabajar duro para remontar. Para mí, es como haber tomado las riendas a medio camino. Si hubiésemos estado aquí desde el principio, probablemente habría sido otra historia. Creo que nuestras posibilidades de acceder a la fase final de la CAN dependen de los dos próximos partidos contra Etiopía. Pero además de clasificarnos para la CAN, nuestro objetivo es construir un equipo fuerte para competir con firmeza en los clasificatorios al Mundial”.