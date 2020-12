¿Qué sabe de Catar?

Tuve el privilegio de trabajar en Oriente Medio, en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así que conozco la cultura y la gente de esa región. Guardo muy buenos recuerdos de mi etapa en Oriente Medio, y todavía conservo allí a muchos y buenos amigos. Por tanto, estoy seguro de que disfrutaremos de un gran Mundial en Catar, porque los anfitriones harán todo lo que esté en su mano para mostrarnos su enorme hospitalidad.

¿Cree que será una Copa Mundial muy especial?

Sí, creo que sí. Ojalá la pandemia haya terminado y podamos disfrutar de un Mundial con aficionados de todo el planeta. Será el primer Mundial que se celebre en Oriente Medio, pero también será el primer Mundial en el que los hinchas podrán asistir a dos partidos en un mismo día, porque los estadios están muy cerca los unos de los otros. Creo que eso generará un gran ambiente, similar a unos Juegos Olímpicos. Los estadios serán una maravilla e, insisto, estoy convencido de que los anfitriones harán un gran trabajo en términos de organización, seguridad y todo lo demás para que los aficionados lo pasen en grande.

Alcanzaron la final en 2018. ¿Tienen mucha presión?

Creo que la gente entiende que el 2018 fue especial y que eso es algo que no se puede repetir cada dos o cuatro años. Pienso que teníamos más presión en 2018, cuando sabíamos que, seguramente, era la última oportunidad para algunos de nuestros jugadores veteranos. Ahora, la presión la tenemos por clasificarnos. Queremos estar allí, entre los mejores.

Una vez estemos allí, somos conscientes de que tenemos calidad, talento y confianza como para derrotar a cualquiera en cualquier momento, pero también entendemos que Croacia no está en el grupo principal de favoritas. Eso está reservado a las selecciones más importantes, como Francia, España, Alemania, Brasil, Argentina, Inglaterra, Italia, Bélgica o Portugal. Por supuesto, y como demostramos en 1998 y 2018, esto no significa que Croacia no pueda hacer algo histórico, pero no considero que tengamos la presión de hacerlo.

Algunos internacionales croatas dijeron adiós a la selección tras Rusia 2018. ¿Podría hablarnos un poco más de su equipo actual?

Sí, nuestro equipo ha cambiado bastante desde Rusia. Jugadores como Rakitić, Mandžukić, Subašić y Ćorluka ya no están, y ahora tenemos a jóvenes con mucho talento que están viniendo con nosotros y asumiendo roles más importantes. Aprovechamos la Liga de Naciones de la UEFA de 2018 y de 2020 para dar una oportunidad a algunos futbolistas nuevos, y el ciclo de la EURO 2020 se nos dio bastante bien.

Luka Modrić sigue siendo nuestro líder, y con Brozović y Kovačić a su lado seguimos teniendo uno de los mejores centros del campo del mundo. Algunos veteranos como Perišić, Vida y Lovren nos aportan una experiencia muy necesaria, y también contamos con algunos jóvenes estupendos, como Brekalo y Vlašić, que ya han demostrado su potencial. Somos muy optimistas de cara al futuro.