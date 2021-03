Copa Mundial de la FIFA 2022™

La pandemia de COVID-19 ha mantenido en vilo al mundo entero desde hace más de un año y, como es sabido, el virus tampoco respeta al deporte. Muchos partidos siguen disputándose en estadios vacíos o con aforo limitado, y no son pocas las competiciones y fases de clasificación que se han cancelado o aplazado.

El cosmopolita entrenador dirige a la selección caribeña desde 2019. “Mi profesión es una de las cosas que más me llenan en la vida. Trabajo en un lugar donde todo el mundo se conoce, y eso tiene unas implicaciones muy significativas. Cuando pones en marcha medidas que permiten mejorar algo, el cambio se nota de manera inmediata. La gratitud que percibes no tiene precio y con frecuencia resulta mucho más gratificante que trabajar en cualquier club grande del mundo”, asegura.

Nacido en Brasil, el técnico emigró a Reino Unido en 2001 y ha trabajado en muchos lugares, como Inglaterra (fue entrenador del Cardiff City galés) o Italia. “Lo bonito del fútbol es la mezcla de culturas. Mis raíces están en el futsal brasileño, pero conozco la filosofía italiana en materia de fútbol defensivo y también el fútbol inglés, que evoluciona cada año”, señala.

A sus 44 años, Damiano pasa la mayor parte de su tiempo en Londres. Antes de la irrupción del nuevo coronavirus, el entrenador viajaba a las Islas Vírgenes Estadounidenses al menos una vez al mes, pero ahora lleva a cabo casi todo su trabajo por vía remota. El técnico brasileño reúne a su equipo hasta seis veces por semana para trabajar cuestiones de preparación física y nociones tácticas con los jugadores, a lo que hay que sumar numerosos encuentros telemáticos con los entrenadores locales.

“He aprendido mucho en los últimos meses. Nuestros futbolistas se encuentran repartidos por países como Francia, Australia, Estados Unidos, Antigua o Islas Vírgenes Estadounidenses. Ahora tenemos más entrenadores sobre el terreno y estamos en el buen camino”, continúa.

Damiano quiere dejar un legado en Islas Vírgenes Estadounidenses. “Algún día vendrá alguien que ocupará mi puesto y espero que, cuando llegue, ese alguien esté agradecido por lo que hemos hecho. Hablamos de un enfoque que se centra en las personas. Me encanta. El fútbol no es el deporte más popular en Islas Vírgenes Estadounidenses, así que nuestra intención es llegar sobre todo a la gente joven y lograr que se apasione por el balompié. En cualquier caso, no hablo exclusivamente de jugadores, sino que con nosotros también se pueden lograr cosas como entrenador o como voluntario. El cielo es el límite”, explica.

Algunos datos sobre Islas Vírgenes Estadounidenses: