“En comparación con Nigeria, Senegal, Camerún o Costa de Marfil, es verdad que Níger no es un país tan futbolero. Aun así, ¡tenemos jugadores que no se desenvuelven nada mal! Siempre hemos sido capaces de lograr proezas en competición. Y hay jóvenes talentos que hacen presagiar lo mejor para el futuro de la selección”, confirma Kassaly Daouda a FIFA.com .

Una leyenda por escribir

Esa profecía no proviene de ningún cualquiera… Daouda es un auténtico mito en su país. El intocable guardameta de los Mena alcanza las 70 internacionalidades y acumula 18 años de carrera con su selección.

Especialmente, lo vimos brillar en las Copas Africanas de Naciones 2012 y 2013, “sus mejores recuerdos con la selección”. Y aunque, efectivamente, la plantilla de Níger tiende a rejuvenecerse, el hombretón de 1,91 metros no se siente particularmente empujado hacia la retirada pese a sus 36 años. Todo lo contrario…

“Ser el jugador que más veces ha sido internacional en la historia de mi selección es un orgullo inmenso para mí. ¡Y espero obtener algunas internacionalidades más!”, señala. “Realmente yo no mido lo que he aportado al fútbol nigerino, pero algunos de mis compañeros de selección me llaman ‘la leyenda’. ¡Eso tal vez quiera decir algo!”.