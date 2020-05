Copa Mundial de la FIFA 2022™

Demte, símbolo de ese resurgir, ya ha cumplido uno de sus sueños. Con sólo 21 años, lleva tres temporadas jugando en Europa. Después de pasar dos años en el KF Skënderbeu Korçë albanés, con el que participó en la Liga Europa de la UEFA, ahora está brillando en el fútbol sueco, primero con el Syrianska FC y, desde hace unos meses, con el Umeå FC.

“Valoro el camino recorrido”, se congratula. “Es complicado jugar en Europa, y no sólo para un etíope, ¡sino para cualquier africano! Pero no es un fin en sí mismo para mí. Soy joven. No debo disminuir mis esfuerzos para que el camino continúe y, sobre todo, debo avanzar con humildad”.

Un alemán y el entrenamiento del talento

Aunque el trabajo cuenta, el talento, evidentemente, también es muy importante. Y a Demte, desde luego, no le falta talento… Fue un técnico alemán quien lo descubrió: Joachim Fickert, gran conocedor del fútbol africano por haber sido seleccionador sucesivamente de Ruanda, Mauritania, Benín, el Congo y Eritrea.

“En aquel entonces era el director técnico del fútbol etíope”, relata Demte. “Después de un partido, me dijo que tenía potencial para jugar a un nivel más alto. Fue un detonante. Yo hice todo lo que pude para explotar mi potencial, y él hizo todo lo posible para ayudarme a afianzarme en Europa. Le debo mucho, y el fútbol etíope también”.