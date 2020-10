Cuando era jugador, el brazalete de capitán era como una segunda piel para el de Bayona. Se lo encomendaron en el FC Nantes, su primer club, cuando aún no había cumplido los 20 años. Y como capitán, el que fuera infatigable centrocampista levantó, entre otros trofeos, los de la Liga de Campeones con el Olympique de Marsella en 1993, la Copa Mundial en 1998 y la Eurocopa 2000. Tras reconvertirse a entrenador, supo trasladar sus dotes de liderazgo al banquillo. En Rusia 2018, se convirtió en el tercer hombre de la historia en haber ganado el Mundial como jugador y como seleccionador, junto al brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

“Es una cifra llena de simbología. Tuve la suerte de alcanzarla como jugador [internacional]. Representa la longevidad al máximo nivel, pero esto no es lo mismo. Puede que esté más orgulloso de conseguirla como seleccionador”.

Mirar hacia delante

“Utiliza su experiencia, pero no habla de su trayectoria como futbolista”, señalaba a FIFA.com su ayudante Guy Stéphan antes de que Deschamps fuese distinguido con el premio The Best al Entrenador de la FIFA de fútbol masculino en 2018. “Nunca dice: ‘en el 98, yo hice esto o aquello’. Vive en el presente, y esa fue la clave de su éxito tanto en 1998 como 20 años más tarde. Sin embargo, sí supimos aprovechar muy bien el revés de la Eurocopa 2016. Eso nos permitió abordar mucho mejor la final de Rusia, con más tranquilidad. Didier ha crecido mucho. Sigue siendo un seleccionador joven que todavía tiene grandes años por delante. Conjuga maestría y conocimientos”.