"No supimos mostrar nuestra mejor versión en los compromisos anteriores, pero, con tres jornadas por delante, confío en sacar buenos resultados", señala. "Hay opciones en cada encuentro, y mi intención es dar lo mejor de mí para defender nuestro orgullo. Tenemos que ganar estos partidos".

El nuevo seleccionador no es otro que el exfutbolista Shin Taeyong, que guio a República de Corea hasta su célebre victoria por 2-0 sobre Alemania , por entonces campeona del mundo, en Rusia 2018. Con el recuerdo de aquel magnífico triunfo muy presente en su memoria, Dimas confía en que Indonesia pueda protagonizar hazañas similares a las órdenes de Taeyong.

Después de encadenar cinco derrotas, el combinado del sudeste asiático ya no tiene opciones de acabar entre las dos primeras posiciones de un grupo en el que también figuran Tailandia, Vietnam, Malasia y Emiratos Árabes Unidos. Los malos resultados no solo le costaron el puesto al técnico Simon McMenemy, sino que también minaron la confianza del equipo.

El indonesio Evan Dimas es consciente de que las esperanzas de su selección de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ ya se han truncado. No obstante, la clasificación para la Copa Asiática de la AFC todavía está en juego y, dado que los partidos se reanudan la semana que viene, afrontarlos con una actitud renovada les permite ser optimistas.

Su experiencia en España

Dimas, un habilidoso jugador de 167 cm de estatura, es uno de los mejores centrocampistas que ha visto Indonesia en los últimos años. Fichó por el Persebaya Surabaya cuando aún era un adolescente, y se le presentó la extraordinaria oportunidad de pulir su fútbol en España.

"Me eligieron por medio de un programa juvenil y me enviaron a entrenar a España en 2011. Me esforcé mucho, porque era consciente de que estaba representando a Indonesia", recuerda.

Aquel primer viaje a Europa le abrió los ojos sobre todo lo que se podía conseguir en el fútbol. Dimas regresó a España en 2016, año en el que pasó cuatro meses entrenando con el UE Llagostera y el RCD Espanyol.

"Adquirí un montón de experiencias que me ayudaron a entender el fútbol y a aprender cosas nuevas sobre él. Allí es todo muy diferente [comparado con Indonesia].

"Empecé de cero en cuanto a los pases y a la posesión del balón. Por ejemplo, en Indonesia, damos los pases más lentamente, mientras que en España los pases son fuertes y rápidos. A partir de ahí, mi estilo de juego cambió".