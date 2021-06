FOCUSED! 🎯



Just one thing on every player's mind right now, OR make that three - 🇶🇦 🇧🇩 🇦🇫



🔜 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫𝐬 #WCQ 🏆 #BackTheBlue 💙 #IndianFootball ⚽ #BlueTigers 🐯 pic.twitter.com/nFVqkSKo9S