Este logro fue consecuencia de un duro trabajo y de una planificación acertada a largo plazo. No sorprendió pues que el país consiguiese unos éxitos sin precedentes, no solo colectivos, sino también en el plano individual: varios astros cataríes se adjudicaron distintos premios en el principal torneo de la AFC, y su gran promesa, Akram Afif, fue elegido mejor jugador del año de la confederación .

Su 2019 ha sido histórico: campeón de Asia, premio al mejor jugador del continente y también ganó la liga catarí. ¿Cómo resumiría lo que ha logrado?

En una sola palabra, es fantástico, lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera. Es poco habitual que un futbolista consiga todo esto en un año, pero gracias a Dios el 2019 me trajo muchas cosas positivas. Ganar el título asiático con Catar, por sí solo, es un logro suficiente para que yo y mis compañeros nos sintamos satisfechos durante muchos años. Es un gran honor ver ondear en lo más alto la bandera de nuestro país, y representa el fruto del esfuerzo y de la constancia, y de no perder de vista los objetivos que nos habíamos fijado. Para nosotros esto no es el final, sino el principio.

¿Y qué supuso para usted ser elegido mejor jugador de Asia?

Recibir este premio es un gran honor para cualquier jugador. Creo que se produjo después de años de duro trabajo y concentración en los entrenamientos y en los partidos. El mérito es de mi familia y de mis compañeros de equipo y de la selección, y de todas las personas que velan por el progreso de los futbolistas cataríes. Me alegré mucho cuando recibí la noticia, fue en la concentración de la Copa del Golfo, y luego viví momentos de gran alegría y orgullo cuando se me entregó el premio en Doha, entre la gente que me quiere. Este premio me motivará para hacer todavía más.

Pocos pensaban que Catar fuese a rendir a un gran nivel en el torneo asiático, pero usted ya adelantó que acudían con grandes ambiciones. ¿Cómo explica lo que hicieron allí?

Sí, ya sabíamos que partíamos con los pronósticos en contra. Y eso también nos sirvió de motivación para estar a la altura y hacer un buen torneo. Teníamos muchas ganas de demostrar a todo el mundo que Catar era capaz de hacer lo que algunos consideran que le resultaría imposible. Ya habíamos conseguido algunas cosas antes, como ganar la Copa del Golfo y el Campeonato Sub-19 de la AFC, además de la participación en el Mundial, pero la motivación de ganar el título asiático de categoría absoluta hizo que nos conjurásemos para desbaratar todos esos pronósticos negativos.