⭐️ La estrella

Cuando Zinédine Zidane llegó a Alemania, ya había anunciado que el Mundial sería su última competición. Así, una vez superada la fase de grupos, cada partido se convirtió en una potencial despedida. Zizou podía terminar su carrera en cualquier instante. Contra Brasil, a menos de dos semanas de la retirada, firmó el que muchos consideran como su mejor partido. Ruletas, sombreros, bicicletas, controles orientados… todo le salía bien. Desmoralizó a sus rivales, y fue él quien golpeó el libre indirecto que remató Henry para dar la victoria a los Bleus. “Zidane ha sido el mago del partido”, declaró Pelé después del encuentro.

🗣️🎙️ Lo que se dijo

“Creo que ha exhibido gestos técnicos que han debido gustarles a muchas personas. Es extraordinario. Antes incluso de que yo fuese profesional, él me hacía soñar. Hoy, me sigue haciendo soñar”, Eric Abidal, defensa de Francia.

“Es la primera asistencia de Zinédine Zidane para Thierry Henry. ¡Y sí! Así, ya no se podrá decir que eso no se produjo. Me quemaba no haber hecho marcar a Thierry, pese a que hemos jugado bastantes partidos juntos. Ha habido una, y ha sido en un Francia - Brasil. Perfecto”, Zidane.

“Hemos perdido porque no hemos conseguido imponer nuestro juego. Es difícil explicar por qué. De lo contrario, lo habríamos remediado durante el partido”, Kaká.