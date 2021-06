12 equipos siguen en liza en Asia en las eliminatorias de la Copa Mundial

El sorteo de la Fase 3 se celebrará el 1 de julio en Kuala Lumpur, Malasia

FIFA.com explica paso a paso todo lo que hay que saber

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ ha alcanzado una etapa crucial en Asia. Tras casi dos años de competición en la Fase 2, doce selecciones se han clasificado para la tercera ronda. A las líderes de grupo Siria (A), Australia (B), Irán (C), Arabia Saudí (D), Japón (F), Emiratos Árabes Unidos (G) y República de Corea (H) se unirán las cinco mejores segundas: China (A), Omán (E), Irak (C), Vietnam (G) y Líbano (H). Catar se proclamó vencedora del Grupo E, pero está clasificada automáticamente para la Copa Mundial en calidad de anfitriona y no participará en la próxima ronda de las eliminatorias.

¿Qué es lo próximo?

Los doce equipos se dividirán en dos grupos de seis, que se enfrentarán en formato de liguilla a doble partido. Los ganadores y segundos de cada grupo (un total de cuatro) se clasificarán para la Copa Mundial. Los terceros, por su parte, avanzarán a la cuarta ronda, donde pugnarán entre ellos para ver cuál de los dos pasa a la repesca intercontinental.