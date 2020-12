Inglaterra puso cerco al arco polaco desde el saque inicial, pero Jan Tomaszewski se multiplicó bajo palos. El marcador no se movería hasta el minuto 55, cuando el extremo Grzegorz Lato , por la izquierda, asistió a Jan Domarski , que llegaba por la derecha y no tuvo más que empujar el balón lejos del alcance de Peter Shilton . Menos de diez minutos más tarde, los ingleses restablecieron la igualdad en el casillero a través de un penal transformado por Clarke. A partir de entonces reanudaron su ofensiva incesante, aunque de un modo infructuoso: 35 disparos de Inglaterra , dos de Polonia y el “payaso” fue quien rió el último.

⚔️ República de Irlanda-España, 1989: desdicha de Míchel y alegría de Bonner

Tras no acudir a los 13 primeros Mundiales, República de Irlanda comenzó la competición preliminar de la 14ª edición, la de Italia 1990, sumando dos puntos en sus tres primeros compromisos. Los Boys in Green no estaban pues en una situación idónea en el momento de recibir a una España que presentaba un pleno de cinco victorias. No obstante, con Jack Charlton como seleccionador, se permitían soñar, ya que el técnico los había clasificado para su primer gran torneo internacional, la UEFA EURO 1988.

26 de abril de 1989, Lansdowne Road, Dublín, República de Irlanda 1-0 España

Gol: Míchel (16', propia meta) para la República de Irlanda.

Unos meses antes, en Sevilla, España había impartido una verdadera lección de fútbol al cuadro irlandés, con un resultado final (2-0) que no reflejó lo más mínimo el dominio de los locales. Charlton tampoco podía contar con los servicios de John Aldridge, delantero del Liverpool, aún afectado por la catástrofe de Hillsborough de unos días antes. Sin embargo, llevados en volandas por 50.000 espectadores, los irlandeses impusieron una presión infernal a su adversario. España se vendría abajo en el minuto 16, cuando Ray Houghton envió un centro destinado a Frank Stapleton. Este fue superado por Míchel, pero la tentativa de despeje del español acabaría alojándose en el fondo de su propia meta.

Los visitantes lo dieron todo en busca del empate, pero con un Pat Bonner de las grandes noches el resultado ya no se movería hasta el pitido final. “Había que hacer un partido enorme para ganarle a España, y lo hicimos. No cabe ninguna duda de que ese partido supuso un punto de inflexión en nuestra clasificación para Italia 1990. Yo incluso diría que fue una de las noches de fútbol más lindas de Lansdowne Road”, señaló el arquero irlandés tras aquella proeza.