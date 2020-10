A post shared by Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) on Oct 10, 2020 at 10:14am PDT

¿Cómo fue marcarle dos goles a Bolivia?

La actuación de todo el equipo y el espíritu que demostramos merecen un aplauso. Era muy importante empezar con victoria, y hacerlo con un partido así es aún mejor. Marcar dos goles fue una sensación increíble. Tuve más ocasiones y pude meter alguno más, pero estoy muy contento. Tengo 29 años y siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. Quiero seguir trabajando y ayudar a que la Seleção esté en el Mundial.

¿Es verdad que Tite le pidió que bajara menos?

Sí. No es que me pidiera que no echara una mano, pero quiere que esté siempre dentro del área. Tengo que seguir bajando a defender, pero su deseo es que baje menos a por el balón y que esté más en el área. Yo tengo una inclinación natural a ayudar, a bajar, como hago en el Liverpool, pero tengo que olvidarme de eso y hacer lo que me ha pedido Tite. Me gusta participar en el juego, generar goles, pero también me gusta estar en el área y marcar goles.