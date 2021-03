Esas brillantes actuaciones no pasaron desapercibidas, y hace poco recibió la llamada de Hajime Moriyasu para incorporarse a la selección japonesa. Su presencia en la lista supone una novedad, puesto que su última actuación con los Samuráis Azules se había producido en 2019, con motivo de la Copa Kirin, en la que no consiguió ver puerta. Ahora, en plena forma, está ansioso por estrenarse como artillero vistiendo los colores de su país.

La campaña del despunte

Furuhashi nació en Ikoma y se fogueó en el equipo de la Universidad de Chuo, para luego fichar por el FC Gifu en 2017. Tras una temporada en el club, entonces de segunda división, el Vissel se fijó en él en 2018. Fue en Kobe donde no tardaría en labrarse un nombre.

Tras una breve aclimatación en su primera temporada, irrumpió en el panorama nacional en 2019, anotando 12 goles en 36 partidos. En concreto, firmó dos realizaciones en la Copa del Emperador de ese año, entre ellas la que certificó la victoria por 3-1 contra el Shimizu S-Pulse en semifinales. El Vissel se impuso al Kashima Antlers por 2-0 en la final, logrando así su primer título de copa y su primera clasificación para la Liga de Campeones de la AFC.

A pesar de no haber jugado nunca en el torneo continental, no se amedrentó lo más mínimo y se mostró como un verdadero depredador del área. Marcó en el triunfo por 5-1 de los suyos contra el Johor Darul Ta'zim en la primera fase y más tarde hizo el gol de la victoria frente al Suwon Bluewings. Perforó además la meta contraria en el duelo ante el Guangzhou Evergrande, bicampeón del certamen, que los nipones ganaron 3-1.

Y no se conformaría con ello. Materializó su cuarto tanto de la campaña contra el Suwon, que dio a su equipo el empate en cuartos de final, antes de imponerse en la tanda de penales.

Además de los goles conseguidos, lo que más valoró Furuhashi fueron las nuevas experiencias. “Marcar en mi debut en la Liga de Campeones de la AFC fue una sensación única. El nivel de la competición era alto y todos los partidos fueron muy disputados. Para el equipo representó un proceso de aprendizaje y para mí también”.

“Agradezco la oportunidad de llevar tantos años jugando al fútbol. No he dejado de pulir mis habilidades y acumular experiencias, y eso me ha servido hasta hoy. Si uno sigue haciendo lo que puede, tendrá su oportunidad partido tras partido. Creo que en este aspecto he crecido psicológicamente”.