Faruk Hadžibegić es seleccionador de Montenegro desde julio de 2019

Ha obrado una metamorfosis en un equipo moribundo

Habla de su trabajo, el sorteo de Catar 2022 y su pasado de jugador

Cuando Faruk Hadžibegić tomó las riendas de Montenegro en julio de 2019, los Halcones valientes tenían la moral por los suelos. La selección montenegrina, colista de su grupo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, estaba sumida en plena crisis, e hizo falta toda la paciencia y la humanidad del técnico bosnio para reenderezar el rumbo de este pequeño país, que lleva unos meses recogiendo los frutos de su trabajo y encadenando buenos resultados.

Hasta tal punto que, según el entrenador de 63 años, Montenegro está preparado para clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, cuyo sorteo correspondiente a la Zona Europea tendrá lugar este lunes 7 de diciembre. En una entrevista concedida a FIFA.com, Hadžibegić habla de su trabajo con la selección, sus ambiciones y su experiencia en el Mundial de 1990 con Yugoslavia.

Faruk, ¿con qué mentalidad se puso al frente de Montenegro en julio de 2019?

Mis sentimientos estaban encontrados. Regresaba al territorio de la antigua Yugoslavia, donde las tensiones políticas nunca han dejado de existir, y donde la situación de la selección nacional generaba mucho estrés, incertidumbre y desaliento. La complejidad de la situación hizo que me hiciese preguntas, pero mi amor por el fútbol y el deseo de reencontrarme con mis raíces fueron más fuertes.

¿Con qué estado de ánimo se encontró al equipo, que encadenaba por entonces los malos resultados?

El equipo estaba desestabilizado por todos esos malos resultados, pero yo percibí un grupo que tenía ganas de salir de esa situación. Necesitábamos estar juntos, discutir, pasar tiempo sobre el terreno de juego. Todo el cuerpo técnico volvió a cerrar filas en torno al equipo y, actualmente, tenemos un estado de animo y un ambiente de trabajo extraordinarios.

Los resultados tardaron un poco en llegar…

Tengo mucha experiencia, así que sabía que iba a hacer momentos difíciles al principio, cambios bruscos de humor… Era preciso que cada uno se liberase de la situación, y no solamente en el plano deportivo, sino también mentalmente. Había también lesionados, como Stevan Jovetić, que es nuestro líder técnicamente. Lo tuvimos todo de golpe: crisis de confianza, crisis de resultados y lesiones.

¿Qué objetivos le marcó Dejan Savićević, presidente de la Federación Montenegrina de Fútbol desde 2006?

No me dio ningún objetivo en especial, salvo el de recuperar la estabilidad, la confianza y un compromiso con la selección nacional. Jugué con él y contra él en Yugoslavia. Desde el primer día de su carrera hasta el último, era reconocido por sus cualidades tanto humanas como futbolísticas. Es el mejor presidente que he tenido en toda mi carrera, tanto en el fútbol de clubes como de selecciones. Conoce el fútbol y no habla de otra cosa, y dirige la federación con un espíritu familiar, como si fuese su casa.