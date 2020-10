Hace 8 años, Humam Tariq se enfundó por primera vez la camiseta de la selección de Irak en el Campeonato de Asia Sub-19. Los hinchas iraquíes no podían imaginar que ese certamen alumbraría el nacimiento de una talentosa generación que incluía al propio Tariq, un joven que lucía una habilidad excepcional con su zurda, que se movía incansable e imprevisiblemente por todo el campo, y que utilizaba su tremenda pasión para dar el máximo por su selección.

Increíblemente, en los ocho últimos años, Tariq ha disputado todas las competiciones en las que ha participado Irak (“y en más de una edición de algunas”). Concretamente, el Campeonato de Asia Sub-19, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, la Copa del Golfo, las fases de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA y para la Copa Asiática, la fase final de la Copa Asiática, el Campeonato de Asia Sub-23 y el Torneo Olímpico de Fútbol masculino; además de jugar profesionalmente en clubes de la RI de Irán, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Sin duda, una trayectoria impresionante para un joven jugador de apenas 24 años y que, en una entrevista exclusiva para FIFA.com, afirma: “Doy gracias a Alá por lo que he conseguido hasta ahora. He sido afortunado por tener el honor de vestir la camiseta de Irak en todas esas competiciones. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Nuestro próximo objetivo es clasificarnos para el Mundial, y estoy seguro de que eso es lo que todos queremos. Irak es un país magnífico y los iraquíes merecen que nos sacrifiquemos. Como jugadores, nos concentraremos en alcanzar esa meta”.