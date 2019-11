“Me alegré mucho de haber contribuido a la victoria”, explica el jugador del Chiangrai United a FIFA.com. “Marqué mi primer gol con la selección, que nos dio tres puntos cruciales. Cuando me llegó el centro de Nitipong, lo primero que me pasó por la cabeza es que no me iba a salir, pero la envié al fondo del arco, como ensayamos en los entrenamientos”.

“Ver cómo entraba el balón para mí lo significó todo”, continúa. “Llevábamos quince años sin ganarle a EAU, así que estábamos motivadísimos para acabar con esa racha. Me puse muy contento”.