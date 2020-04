Charles Kaboré es el capitán de Burkina Faso

Es el jugador que más veces jugó con los Purasangres

Sus objetivos: alcanzar los 100 partidos y disputar su 6ª CAN

Los Purasangres no tienen ningún secreto para Charles Kaboré. Con 94 internacionalidades en su haber, puede presumir de ser el jugador que más partidos ha jugado con Burkina Faso.

En 14 años de carrera internacional, ha vivido casi de todo con su selección, tras haber participado en cinco Copas Africanas de Naciones; incluido un subcampeonato en 2013. Sin embargo, podría no llegar a estrenarse nunca en una Copa Mundial de la FIFA con la camiseta verde…

“Para selecciones del calibre de Burkina Faso, la oportunidad de clasificarse [para un Mundial] solamente se presenta una vez cada 20 años. Y yo no conseguí aprovecharla cuando se presentó ante mí”, explica a FIFA.com, en alusión a la ajustadísima derrota contra Argelia (por el mayor valor de los goles en campo contrario) en la eliminatoria decisiva de clasificación para Brasil 2014.

“Sigue siendo una decepción enorme. Mi oportunidad era esa; ya no dispondré de otras. En cambio, tengo muchas esperanzas respecto al futuro de la selección”.

En el camino a Catar 2022, Burkina Baso volverá a medirse a Argelia, pero también con Níger y Yibuti, en la segunda ronda de la fase de clasificación africana. Unos compromisos que deberán dirimirse, por tanto, sin Kaboré: “Burkina Faso debe pasar una página. Los jugadores de mi generación han cumplido su etapa. Hemos representado bien al país. Llega una nueva e interesante generación, y hay que hacerla arrancar”.

“Hay bastantes jóvenes talentos burkineses que se están abriendo camino por todas partes. Además de Bertrand Traoré (Olympique de Lyon), pienso en Lacina Traoré (Ajax de Ámsterdam) o Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), por citar solo algunos… Pueden llevarnos al Mundial, estoy convencido”, añade. “A priori, eso ocurrirá sin mí, pues me he despedido de esta fase de clasificación. ¡Pero no de la selección!”.

Los Purasangres en la sangre

Si bien el veterano jugador se siente realizado en Rusia con el Dinamo de Moscú, club por el que fichó en 2019 tras seis temporadas en el Krasnodar, confiesa que sus mayores emociones las ha vivido con su selección. Y a sus 32 años, el centrocampista espera disfrutar de algunas más.

“Vestir esta camiseta siempre ha sido un sueño, que primero perseguí y luego pude vivir. De niño no me perdía ningún partido de los *Purasangres*. Hoy sigo saboreando la oportunidad de poder disputar más. Me gustaría participar en mi sexta Copa Africana de Naciones en 2021”, revela.