16 de julio de 1950: Brasil 1-2 Uruguay

La historia debería haberse quedado con la hazaña de Uruguay, campeón por segunda vez tras la edición inaugural de 1930, en un Estadio de Maracanã abarrotado por 200.000 espectadores entregados a la causa contraria. En lugar de eso, este encuentro decisivo quedará en los anales como la pesadilla de Brasil… y no solamente de la Seleção, sino de un país entero. De hecho, el diario O Mundo tituló “Brasil ha muerto”.

No tan exagerado, sabiendo que dos hinchas se lanzaron desde lo alto de las gradas, y tres sucumbieron a un ataque cardiaco… Pero en el campo, no hubo asesinos uruguayos. Solamente héroes, incluidos los dos goleadores de la Celeste: Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia. Y eso que Brasil solamente necesitaba un empate para proclamarse campeón mundial, y que incluso empezó ganando 1-0 gracias a Friaça… Un niño de 9 años vio cómo su padre, con la oreja pegada a la radio, se derrumbaba por la tristeza tras el pitido final y, para consolarle, le dijo: “No llores papá, algún día ganaré el Mundial para ti”. ¿Su nombre? Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé.