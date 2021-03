Ni Italia ni Países Bajos lograron clasificarse para Rusia 2018

Ambas se han recuperado de forma impresionante desde entonces

Analizamos lo que ha cambiado de cara a sus campañas para Catar 2022

La Gazzetta dello Sport lo describió como “el apocalipsis” y, en términos futbolísticos, no distó mucho de serlo. No en vano, Italia, tetracampeona mundial, no había logrado clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Un desenlace asombroso que resultó doblemente inconcebible al quedarse también fuera Países Bajos, subcampeona y tercera en las dos ediciones anteriores. Y fue Suecia, una selección recia y bien adiestrada pero desprovista de jugadores estelares, la verdugo de esos dos pesos pesados mundialistas…

Respecto a Italia, la imagen que quedó grabada de su derrota en la repesca fue un inconsolable Gianluigi Buffon abandonando el campo hecho un mar de lágrimas. En cuanto a los holandeses, fue Dick Advocaat mofándose y desechando por “estúpida” la sugerencia de que los suecos pudiesen meterle ocho goles a Luxemburgo… pues luego se vio que no podía estar más equivocado.

Los cambios eran inevitables, y las importantes modificaciones de los últimos años han surtido el efecto deseado en ambas selecciones. Ahora, en vísperas de una nueva fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, Oranje y Azzurri despiertan unas expectativas de lo más prometedoras.