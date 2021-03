Loew dejará su cargo al frente de la selección alemana tras la EURO 2020

"Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y enorme gratitud", afirmó

Fritz Keller, presidente de la Federación Alemana (DFB): "Respetamos su decisión"

Joachim Loew ha anunciado que dejará su cargo como seleccionador nacional de Alemania una vez finalice la EURO 2020 este próximo verano europeo. Su contrato originalmente se extendía hasta la Copa Mundial de la FIFA 2022™.

"Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y de enorme gratitud, pero al mismo tiempo sigo muy motivado con la próxima Eurocopa. "Estoy orgulloso, porque para mí es algo muy especial y un honor estar involucrado en mi país. Y porque he trabajado con los mejores futbolistas del país durante casi 17 años y les he apoyado en su desarrollo. He disfrutado de grandes triunfos con ellos y de derrotas dolorosas, pero sobre todo de muchos momentos maravillosos y mágicos", destacó Loew.

"Estoy y seguiré estando agradecido a la DFB, que siempre me ha proporcionado tanto a mí como a mi equipo un entorno de trabajo ideal", agregó el seleccionador alemán campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2014 de Brasil tras derrotar en la final a Argentina.

Datos destacados de Joachim Loew