Por motivos personales, Luis Enrique deja la selección

Le reemplaza su segundo, Robert Moreno

"Es un día agridulce", reconoce el nuevo seleccionador

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, confirmó que Luis Enrique deja el cargo de seleccionador español por motivos personales. Su lugar será ocupado por el hasta ahora segundo del asturiano, Robert Moreno.

Luis Enrique había tenido que abandonar precipitadamente la concentración de la selección española el pasado mes de marzo, antes del partido contra Malta. Desde entonces, Robert Moreno se había hecho cargo del equipo, también en las últimas citas antes Islas Feroe y Suecia.

Finalmente, el seleccionador ha tomado la decisión de dar un paso definitivo al costado. Así lo explicaba el presidente de la Federación: “Quiero dar las gracias a Luis Enrique que se ha portado de 10 con la Federación y siempre va a tener las puertas abiertas. Ha sido una decisión del propio Luis que respetamos profundamente, y agradecemos que seáis respetuosos con su privacidad”.

El nuevo seleccionador quiso agradecer la confianza depositada en su equipo, aunque reconocía que no era un día fácil para él. "Es una responsabilidad muy grande y sobre todo un honor".

“Quiero dar las gracias por la confianza que depositan en nosotros. Es un día agridulce, más agrio que dulce. Siempre pensé en ser primer entrenador pero nunca de esta manera. Tomamos este encargo con gran responsabilidad, vamos a ser honestos con el trabajo. Es difícil afrontar esto con las circunstancias que se dan. Pero vamos a trabajar con honestidad y profesionalidad, con la idea de dejar el trabajo que dejó Luis en lo más alto”, señaló Moreno.

"Llevo nueve años con Luis en vestuarios de alto nivel, aprendiendo de las decisiones que él tomaba. Entreno además desde los 14 años. Me faltaba el conocimiento de los jugadores, el trato con la prensa, lo he aprendido de él. Las oportunidades llegan de maneras inesperadas y hay que afrontarlas. Pero nos sentimos preparados y por trabajo y responsabilidad no va a quedar”, añadió.