Había dejado el puesto en junio por motivos personales

Le sustituyó Robert Moreno, que selló la clasificación a la Euro 2020

Su contrato se extendería hasta el Mundial de Catar

Luis Enrique retomará el puesto de seleccionador de España según confirmó el presidente de la Federación Española Luis Rubiales en rueda de prensa el martes 19 de noviembre.

El entrenador asturiano había dejado el banquillo de la Roja el pasado mes de junio por motivos personales y fue sustituido por su hasta entonces asistente Robert Moreno. En estos meses al frente del combinado nacional, Moreno logró la clasificación de España para la Eurocopa como líder de su zona con un balance de siete victorias y dos empates en este período.

"Me comprometí a que en el momento en que (Luis Enrique) se sintiera con fuerzas para volver tuviera las puertas abiertas", explicaba el presidente de la federación.

"Valoramos el trabajo de Robert, pero el líder del proyecto es Luis Enrique y teníamos la obligación moral y el compromiso de que volviera. Si no hubiera querido volver teníamos plena confianza en el trabajo de Robert Moreno. Luis Enrique me ha dicho que querría cerrar el ciclo hasta Catar y creo que merece estar hasta el Mundial de Catar. Seguro que ha tenido mejores ofertas que la nuestra. Nosotros debemos agradecerle su comportamiento. No hemos negociado ni firmado nada pero confío en su palabra", señaló Rubiales en su comparecencia.

El primer reto de Luis Enrique en su regreso será la Eurocopa que se disputa del 12 de junio al 12 de julio.