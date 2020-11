El genio argentino falleció este miércoles 25 de noviembre

Llevaba desde 2017 implicándose activamente con la FIFA

Se unió a las FIFA Legends y participó en numerosos actos

“Devolver el fútbol a la FIFA y la FIFA al fútbol”. Era una de las promesas de Gianni Infantino en la campaña de su candidatura a la presidencia de la FIFA. Una promesa que cumplió desde el comienzo de su mandato, con la creación en 2016 de las FIFA Legends.

Cientos de ex jugadores y entrenadores; hombres y mujeres que han marcado la historia del fútbol como leyendas de este deporte, se han unido al movimiento para hacer oír sus voces, dejar que la fuerza de su imagen hable por sí sola, y poner sus habilidades al servicio de las competiciones y actos organizados por la FIFA.

En primera fila de todos esos grandes nombres figuraba el de Diego Armando Maradona, cuyo fallecimiento lleva llorando el planeta desde este miércoles 25 de noviembre.

Ya en enero de 2017, el genio argentino estuvo presente en la gala de los The Best FIFA Football Awards 2016 para entregar el premio al Entrenador de la FIFA de fútbol masculino. “Es como un sueño para mí. Esperé mucho tiempo este momento, así que ahora lo estoy disfrutando”, afirmaba antes de la ceremonia, al tiempo que confesaba estar “un poco nervioso” ante la idea de subir al escenario. “Es extraño, porque antes de una final o de una semifinal, nunca me sentí nervioso”, añadía.

Antes de ese evento, D10S vivió un momento cargado de emoción: su reencuentro con el Trofeo de la Copa Mundial, que levantó en México 1986.