¡Pues claro! Lo hace con mucho cariño. Pero no entiende cómo va avanzando el fútbol en ciertos aspectos. No hay que preguntarle sobre el marcaje en zona en las jugadas a balón parado, ¡eso seguro! (risas)

Pues es muy posible. Mi padre jugó hasta los 43 años, era una verdadera fuerza de la naturaleza, y como futbolistas siempre competíamos entre nosotros. Ahora que soy entrenador, me da más consejos... ¡y me cuestiona mucho todo! (risas) Me está preguntando seguido que por qué hago esto así cuando podría hacerlo de esta otra manera. Pero siempre estaré agradecido, porque me proporcionó esa forma especial de examinar el fútbol. Todos podemos ver un partido y pensar, por ejemplo, “a este equipo le cuesta quebrar al rival”. Pero él me dice: “A mí no me cuentes eso, dime lo que pueden hacer para resolver el problema”. Y creo que la clave de entrenar es esa, porque en el fútbol no existen respuestas correctas o incorrectas: lo que queremos todos es mandar el balón al fondo de la red, y cómo se consiga va a depender de las experiencias que uno tenga y de cómo entienda este deporte. Desde muy pequeño, mi padre me hizo pensar en eso. ¡Y sigue haciéndolo! Ahí seguimos, y yo valoro mucho nuestras charlas. ¡Aunque menos mal que no se graban! (risas)

Sí. La novedad sigue ahí, en parte debido a la propia naturaleza del fútbol de selecciones. El trabajo de seleccionador es totalmente distinto al de entrenador de un club, y cuanto más tiempo paso haciéndolo más descubro que es un flujo constante de oportunidades, en lo que respecta a incorporar a la siguiente hornada de jugadores. Claro que cabe la posibilidad de sentarse a esperar, ver quiénes lo están haciendo bien con sus clubes y convocarlos a la selección. Pero ya desde el principio me di cuenta de que, al ser Bélgica una nación de solo once millones de habitantes, no podíamos permitirnos optar por ese enfoque. Y a mí me gusta mucho tratar a la selección casi como si fuese un club y crear una especie de sistema de “fichajes”, establecer ciertos proyectos en las categorías sub-19 y sub-21 y darles una trayectoria clara para alcanzar la selección absoluta. Y, por supuesto, está la satisfacción más evidente de trabajar con la mejor generación que haya dado nunca el fútbol belga: cuando llegan los partidos sin duda eso permite disfrutar muchísimo.

Siendo futbolista, usted nunca jugó un Mundial ni llegó a ser internacional. ¿Eso influyó en parte para que aceptase ser seleccionador de Bélgica? Y si es así, ¿la experiencia ha estado a la altura de las expectativas que tenía?

Muy buena pregunta, creo que sí influyó. Cuando uno recuerda su infancia, cómo descubrió el fútbol, jugar por la calle, los primeros momentos que vienen a la cabeza son los de los Mundiales. Los recuerdos que yo tengo son esos, sin duda, jugar por la calle en 1978, haciendo como que era Mario Kempes. Participar en un Mundial era el gran sueño. Yo siempre lo he tenido, y hasta siendo entrenador en la Premier League quería formar parte del Mundial, seguirlo in situ. Por eso empecé a trabajar con una cadena estadounidense y pasé 60 días en el Mundial de Sudáfrica 2010, viendo cómo se preparaban las distintas selecciones y todo lo que rodeaba al torneo. Me resultó fascinante. Y sí, creo que fue un motivo importante para que me entusiasmase tanto aceptar el reto de Bélgica. También es lo mejor que pude haber hecho, por cómo me ha obligado a entregarme y me ha puesto a prueba como entrenador. Y el Mundial de Rusia fue todo lo que yo esperaba, eso seguro. De hecho, superó mis expectativas. Fue uno de los mejores Mundiales en cuanto a organización, obviamente, y conseguimos jugar siete partidos en él, que era nuestro objetivo en todo momento. Y también creo que cualquier Mundial es más especial todavía cuando se juega contra Brasil, en nuestro caso tuvimos la suerte de conseguir una gran victoria. Fue una experiencia asombrosa.

Participaron en dos de los partidos más memorables de Rusia: ese contra Brasil que ha mencionado y el de la remontada contra Japón, en el que acabaron ganando 3-2. ¿De cuál de esas dos victorias se sintió más orgulloso?

De las dos. Me resulta imposible separar una de la otra. Cuando empezamos ese Mundial, éramos perfectamente conscientes de que teníamos la calidad necesaria para competir. Pero muchas veces existe ese falso concepto del campeón, y la sensación de que si nos fijamos en una selección campeona del mundo, la española en Sudáfrica, por ejemplo, arroyó a sus rivales y se paseó hasta llegar a alzar el trofeo. Si lo examinamos detenidamente, eso nunca es así, y lo que vemos es que la calidad por sí sola no gana trofeos, los trofeos se ganan por cómo se afrontan las adversidades, como hacen esos equipos de éxito. Era una pregunta que nos hacíamos, cómo íbamos a reaccionar cuando nos viésemos ante una adversidad. Y en ese partido de Japón, un 2-0 en contra a solo 20 minutos del final, encontramos la respuesta. Fue la primera vez en la historia del Mundial que marcaban dos jugadores que habían empezado como suplentes, y la primera desde 1966 que un equipo remontaba una desventaja de dos goles y ganaba un partido en 90 minutos. Su relevancia fue esa, y es un motivo de orgullo. El partido de Brasil resultó gratificante en otro sentido, porque durante 60 minutos desplegamos nuestro juego táctico más vistoso. Y cuando uno juega contra Brasil, no se enfrenta solo a un grupo extraordinario de jugadores, se enfrenta a la historia. Al llegar al estadio, está inundado de amarillo, y todo recuerda que es una selección que ha ganado cinco Mundiales.