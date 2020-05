Martins lleva seis años como seleccionador de Mauritania

Clasificó a los Murabitunes para su primera Copa Africana de Naciones

El técnico francés sueña con Catar 2022

Corentin Martins lleva al frente de Mauritania desde 2014, y la decisión del país de permanecer con el entrenador francés está dando sus frutos ahora, gracias a sus realistas metas a largo plazo.

En una entrevista con FIFA.com, el ex centrocampista del Auxerre y la selección francesa recuerda: “Después de marcharme del Brest francés estaba buscando un nuevo proyecto. Entonces me ofrecieron el cargo con Mauritania. Lo primero en lo que me fijé fue en lo hábiles que eran los jugadores. Vi los partidos de la liga nacional y me impresionó el talento que aprecié”.

Martins ha revolucionado el fútbol mauritano ayudando a los jugadores locales a mejorar lo suficiente para jugar en el extranjero y, posteriormente, regresar para representar a su país como profesionales.

Jugar en el extranjero para mejorar el nivel

En relación a ese proceso, Martins explica: “Dado que Mauritania no tenía jugadores en Francia ni en otros países europeos, reuní una plantilla que constaba mayormente de jugadores locales, junto con otros siete afincados en el extranjero. Ahora es al contrario: tengo 16 jugadores que militan en el extranjero y a 6 de la liga nacional, lo que demuestra cuánto han progresado muchos de ellos”.

Nadie pondría en duda que Mauritania tiene capacidad para producir jugadores bien dotados técnicamente, pero en ocasiones se han visto entorpecidos por una falta de fe en sí mismos. “Cuando empecé con este trabajo, sabía que el equipo no venía obteniendo buenos resultados, así que adoptamos un enfoque progresivo, planteándonos las cosas partido a partido. Necesitábamos infundir confianza en los jugadores, que tienen un gran potencial, y ayudarlos a vencer el miedo que tenían cuando se enfrentaban a los rivales”, afirma Martins.

“Gracias a algunos buenos resultados y victorias, los jugadores empezaron a mostrar más confianza. Hace seis años, se podía ver el miedo en sus ojos antes de los encuentros, pero han conseguido superar esas ansiedades. Hoy en día las cosas son claramente distintas, y saltan al campo decididos a ganar”, añade.