Copa Mundial de la FIFA 2022™

“Evidentemente, es un nombre especial, pero estoy muy orgulloso de él. Es una referencia en el mundo del deporte. Por supuesto, me han hecho bromas frecuentemente en relación a ese nombre, pero en general no ha sido demasiado duro de llevar; todo lo contrario”, señala el internacional somalí a FIFA.com . “No sabría compararme a esa leyenda. Y nuestras disciplinas son muy diferentes. Dicho esto, como Mohamed Ali, soy un ganador. La búsqueda de la victoria está inscrita en mi ADN”.

Una guinda al pastel acariciada

El defensa central de 26 años lo demostró hace un año, bajo la mirada de todo el continente africano. Impecable durante los 90 minutos de la victoria somalí contra los Guerreros, Mohamud Ali (7 internacionalidades, 0 goles) contribuyó enormemente a poner a Zimbabue contra las cuerdas, siendo elegido mejor jugador del partido en ese triunfo histórico.

“No sé si es el mejor partido que he jugado; en todo caso, ¡sí es el más bonito en el que he participado! El ambiente, lo que estaba en juego, la intensidad… Se me pone la carne de gallina sólo de pensarlo. Nunca había vivido algo así”, analiza. “No jugué demasiado mal, pero realmente fue un logro colectivo. Para ser sincero, solamente me quedo con la victoria. Mi trofeo de mejor jugador del partido no es más que un bonus”.