Semejante registro, además de ser la envidia de muchos, supondría un balance más que meritorio al término de cualquier carrera. No obstante, este zaguero de 32 años considera que todavía le queda mucho que dar, y se ha marcado el reto de poner fin a su carrera con la selección en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, en el país en el que ha emprendido su última aventura en el fútbol de clubes, con el Al-Gharafa.

El aguerrido defensor Héctor Moreno es una de las figuras del fútbol mexicano, y uno de los 15 jugadores que han representado al Tri en 100 o más ocasiones. Su trayectoria empezó con una generación dorada de futbolistas que ganaron la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2005, y a partir de entonces ya no ha vuelto la vista atrás. Lleva más de un decenio siendo un fijo de la selección absoluta, actuó en las tres últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ y en las dos últimas Copas FIFA Confederaciones, y en su palmarés figuran dos títulos de la Copa Oro de la CONCACAF.

Tras muchos años en Europa, ahora está en Asia, en la región del golfo Pérsico. ¿Qué le motivó para emprender esta aventura única en Catar?

Hubo muchas razones por las que di este paso importante en ese momento concreto. La principal fue la oferta que me hizo el Al-Gharafa. El club quiere volver a pelear por títulos y desarrollar una generación de jugadores jóvenes, a la que yo pueda aportar mi experiencia como internacional y de haber pasado por Europa. El equipo también necesitaba un defensor de experiencia, así que todo eso me influyó para tomar la decisión.

¿Qué sabía del país y de la Qatar Stars League antes de su llegada en 2019?

Consulté a muchas personas que estaban jugando en Catar y todas me aseguraron que era una liga potente y competitiva, y me hablaron muy bien de su desarrollo técnico. Además, Catar había ganado la Copa Asiática de 2019. También supe que varios grandes futbolistas que habían sido leyendas en sus países compartían esa misma impresión, no se trataba de unos jugadores cualquiera. Y tuve en cuenta el aspecto humano, porque era una decisión que afectaba a mi familia. Al final, por lo mucho que nos animaron, nos convencimos totalmente de que la experiencia valdría la pena y que debíamos afrontarla.

¿Cuáles son sus impresiones hoy, un año después? ¿Qué valoración hace de los preparativos del país para el próximo Mundial?

Salta a la vista el desarrollo que ha habido en el país y la organización de sus ciudades en todos los aspectos referentes a los preparativos del Mundial de dentro de dos años. Todo parece estar ya totalmente listo para el torneo. Estoy seguro de que los hinchas que vengan a ver los partidos se llevarán la impresión de estar en un sitio que va a ofrecerles una experiencia fantástica. Creo que vivirán algo maravilloso, incluso podrán asistir a dos partidos en un mismo día, eso es algo único.