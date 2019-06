El delantero, expectante con esta Copa América por su relación afectiva con Brasil

"Jugar en Brasil y contra Brasil… Es la Copa de mis sueños", dice a FIFA.com

Habla de sus sentimientos ante el torneo y sus ambiciones mundialistas con Bolivia

Marcelo Moreno Martins está a pocas horas de uno de los más grandes momentos de su carrera. Cuando este viernes ingrese al campo del estadio Morumbí para jugar con Bolivia ante Brasil la apertura de la Copa América Brasil 2019, las sensaciones van a ser como hormigas hambrientas recorriendo su cuerpo.

Con 31 años, está a apenas 3 goles de alcanzar a Joaquín Botero como máximo goleador (20) de la historia de la selección boliviana. Una manzana a la que sin dudas quiere hincarle el diente, pero la noche de São Paulo va a ser mucho más que la ambición por un récord: va a ser un resumen de su vida, de su ADN.

"Jugar en Brasil y contra Brasil… Es la Copa de mis sueños. Mi mujer es brasileña, mi papá es brasileño, jugué y fui goleador en la selección brasileña juvenil, juegué en varios clubes brasileños. Tengo muchas cosas que me involucran a Brasil, le tengo mucho cariño. Fue el país que me abrió las puertas en el fútbol".

Nació en Santa Cruz de la Sierra, pero de pequeño se mudó a Brasil. Su talento como delantero lo llevó a jugar dos torneos de juveniles con la verdeamarela. En los dos salió goleador.

"Haber jugado en la selección brasileña siendo extranjero es muy muy difícil. Si miras la historia hay muy pocos. Es un regalo que le pude hacer a mi papá".

Tenías opciones de llegar a la selección mayor. A la distancia, ¿has encontrado una razón diferente a la que te decidió en 2007 a aceptar el ofrecimiento de Bolivia?

Muchas veces me pregunté esto. Y no me arrepiento porque si hoy soy quien soy fue por la selección boliviana. Estoy muy agradecido por ese protagonismo que me dieron. Y para mí es lo máximo por más que no sea una selección de la trascendencia de Brasil o de Argentina. Yo sé que tenía condiciones para pelear un puesto en una Copa del Mundo con Brasil, pero todo llegó muy rápido y tuve que decidir. Ellos me ofrecieron un proyecto, pensaron en mí. Hoy me miro al espejo y creo que tomé la decisión correcta.

¿Qué tienes de brasileño y qué de boliviano?

Yo me siento mitad y mitad por mis raíces. Mi mentalidad es brasileña, la calidad con la que me enseñaron a jugar al fútbol la aprendí de mi padre brasileño y de estar en Brasil. Mi fuerza, mi voluntad, las ganas de vencer vienen de Bolivia. Es todo lo que me hace ser el jugador que soy.