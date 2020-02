Me dolía mucho quedarme fuera de la Copa América por todo lo que había tenido que pasar. Hice la rehabilitación en Brasil y aproveché la oportunidad para animar a mis compañeros. Me olvidé de que era futbolista y me convertí en un seguidor más, como millones de brasileños. Era una sensación increíble; me recordaba mi infancia, cuando iba al estadio con mi padre.

Lionel Messi volvió a ganar el Premio The Best al Jugador de la FIFA en septiembre. ¿Cómo era jugar a su lado?

Jugar junto a Leo fue una experiencia única. Nos hicimos amigos. De todos los futbolistas que he visto jugar, Messi es el mejor de la historia.

Usted quedó tercero en 2015 y en 2017. ¿Le gustaría ganar el Premio The Best al Jugador de la FIFA algún día?

Siempre he dicho que no me obsesiona ganar el The Best. Sin embargo, cada día me entreno con ahínco para hacerlo mejor que el anterior. Siempre trato de evolucionar individual y colectivamente. Si un día gano ese premio, será como resultado de mi trabajo.

¿Qué opina de Kylian Mbappé?

Kylian es un fenómeno. Reúne el potencial necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Es un gran honor tenerlo de compañero de equipo. Nos entendemos muy bien sobre el terreno de juego y fuera de él. ¡Lo adoro!

¿Diría que este es el equipo del PSG más potente en el que ha jugado? ¿Se ven capaces de ganar la Liga de Campeones de la UEFA este año?

No diría yo que el más potente, pero noto un ambiente diferente, como con más confianza, y esto ayuda mucho en el día a día.