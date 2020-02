"Todos los delanteros están contentos cuando marcan goles y contribuyen a las victorias de su equipo, y yo no soy una excepción", ha declarado Nguyen a FIFA.com en una entrevista en exclusiva. "Pero, en mi opinión, debo dar las gracias a mis compañeros por los goles que he anotado. No se me presentaría ninguna ocasión sin su trabajo colectivo".

"Representar a mi país en una clasificación mundialista supone un sueño hecho realidad", añade el delantero del Becamex Binh Duong. "Cuando eres futbolista, el mayor honor que puedes tener es formar parte de tu selección nacional y pelear por un Mundial. Esta campaña seguirá siendo memorable durante toda mi carrera deportiva".

El modo en que anotó esos goles deja patente su talento y personalidad. Contra Indonesia, Nguyen recibió a la carrera con un pase entre líneas y remató a puerta con una habilidad pasmosa. Contra Emiratos Árabes Unidos, tras recibir el balón a unos 30 metros de la meta, levantó la cabeza y descerrajó un cañonazo que se coló justo por debajo del larguero.

"No me arrugo ante ningún rival", confiesa el joven de 22 años. "Mi único miedo es no dejar la piel sobre el terreno de juego. Llevo preparándome para jugar con la selección nacional todos estos años, de manera que ya nada puede impedirme alcanzar mis objetivos".

Grandes ambiciones

Nguyen quiere dejar huella en la historia del fútbol de su nación y no ha empezado con mal pie. Vietnam logró su primera clasificación la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017 y, hace dos años, sorprendió a propios y extraños con el segundo puesto alcanzado en el Campeonato Sub-23 de la AFC 2018.

"Jugué en el Mundial Sub-20 de 2017, pero me perdí el Campeonato Asiático Sub-23 por culpa de una lesión. Sin embargo, trabajé con mucha más entrega si cabe y conseguí la llamada del seleccionador Park Hangseo para la absoluta".