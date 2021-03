Copa Mundial de la FIFA 2022™

Por supuesto. Cuando empecé a pensar por primera vez en un regreso, realmente no quería que se produjese demasiado tarde. No quería venir y que fuese simplemente para estar tranquilo, y sentir que era el final de mi carrera. No quería no ser lo suficientemente bueno para ayudar al equipo. Quería estar seguro de que podía contribuir al éxito y ayudar, con ambición y teniendo todavía esa hambre de querer ganar.

Han cambiado muchas cosas. El fútbol, como la sociedad, ha cambiado. Es normal; no se puede esperar que las cosas sigan siendo iguales durante todo este tiempo, mientras la sociedad evoluciona. Los jóvenes de hoy son sumamente serios en lo que hacen; sobre todo, en todo lo que se hace fuera del terreno de juego. Piensas en lo que comes desde muy joven, en mantener la forma, en cuántas horas se duermen…

Ese periodo en el Arsenal fue excepcional. Esos jugadores eran todos, sin excepción, de primerísima calidad. ¡Había calidad por todas partes, en todo el equipo! Para mí, como joven jugador que intentaba impulsar su carrera, tener la oportunidad de entrenarse con ese equipo era increíble. Por supuesto, no voy a mentir, estaba muy nervioso al principio. No quería fallar ni un pase para Henry; ¡quería darle el balón perfectamente! Las cosas que aprendí de esa plantilla eran increíbles.

Un poco con ambos. Ya era un gran logro en sí mismo. No creo que mucha gente se esperase que llegásemos a los cuartos de final de un Mundial. Fue una experiencia fantástica. Pero cuando llegas a esas alturas, quieres seguir avanzando. Por tanto, fue una gran decepción caer eliminados. Y lo más decepcionante es que teníamos las cualidades suficientes, pero no supimos mostrar el nivel que requiere un choque de cuartos.

Es un gran honor; algo de lo que estoy muy orgulloso. Recuerdo cuando celebré mi 100ª internacionalidad. Fue un momento especial, porque son pocos los jugadores que han alcanzado ese umbral. En todo caso, yo siempre he sido de la clase de jugadores que intentan no mirar hacia atrás mientras siga estando en activo, mientras pueda seguir mirando hacia el futuro. Pero cuando llegue el final, seguramente será algo que podré contemplar con un gran orgullo.

Le habría dicho que intentase disfrutar de cada momento. He tenido mucha suerte por formar parte de la selección desde hace tanto tiempo y, cuando miro hacia atrás, esa primera internacionalidad es un momento especial. Pero he apreciado cada minuto en el que he estado implicado con la selección nacional.

Yo diría que nos hemos convertido en una mejor selección actualmente. Se nos han unido jugadores jóvenes con grandes cualidades, y están dando un nuevo impulso al equipo. La competencia para jugar actualmente es la más fuerte que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Dichos jugadores militan en varias de las grandes ligas europeas, y están jugando bien allí. Eso no puede sino hacernos progresar. Es cierto que quedamos últimos en nuestro grupo de la Liga de Naciones, pero nos enfrentamos a los mejores países: Francia, Portugal, Croacia. Jugar contra selecciones de ese nivel no es algo a lo que estamos acostumbrados, pero son partidos en los que se aprende.

Personalmente, a sus 35 años, ¿participar en Catar 2022 sería la forma ideal de cerrar su larga trayectoria con la selección sueca?

Primero estará la Eurocopa, que es un gran campeonato y el objetivo primordial por el momento. Pero para ser sincero, nunca he intentado mirar demasiado lejos. Y menos aún a mi edad… Podría ser un objetivo demasiado lejano, pero todavía no he decidido nada, y todavía no tengo ganas de pensar en ello.

Está en una edad en la que no quiere mirar demasiado lejos, pero en la que puede echar la vista atrás… ¿Hay algo que haría de forma diferente si pudiese revivir su carrera?

Viajar en el tiempo puede ser magnífico, pero también peligroso. Estoy seguro de que siempre podemos encontrar algo que podríamos hacer de otra forma. Yo decidí dejar Suecia siendo muy joven, pero estoy orgulloso de la carrera que he tenido hasta ahora. Jugué en una liga con la que soñaba desde que era niño, la Premier League, y jugué allí mucho tiempo. Siempre he sabido mantenerme en forma, y por eso no he tenido ninguna lesión importante.

He sido capaz de llevar a cabo una bonita carrera; especialmente con la selección nacional, con la que he jugado numerosos partidos. Y el último Mundial fue un éxito, y un momento importante a nivel personal… Por tanto, elijo estar orgulloso de todo lo que he hecho, más que fijarme en lo que podría haber hecho.