Allan Okello recaló en la liga argelina y aspira a jugar en Europa

Se hizo notar precozmente con la selección de Uganda y el Kampala City

El prometedor zurdo sueña con clasificar a su país para el Mundial

El prometedor Allan Okello brilló precozmente en la liga ugandesa con el Kampala City. Tras incorporarse a su cantera con 15 años, debutó con el primer equipo un año después y, en esa temporada 2016-2017, participó en la Copa Confederación de la CAF. Durante sus tres años defendiendo los colores del Kampala City, Okello marcó 39 goles en 112 partidos, lo que lo convirtió en un jugador codiciado por varios clubes norteafricanos, incluidos algunos de Marruecos y Egipto.

A pesar del atractivo económico de algunas ofertas, Okello se decantó por el Paradou Athletic Club, un equipo argelino que goza de buena reputación entre los clubes europeos gracias a su prestigiosa academia. Allí se formaron varios jugadores que, tras marcharse a Europa, ganaron la Copa Africana de Naciones 2019 con Argelia, como Youcef Atal y Hicham Boudaoui, pareja estelar del Niza francés, o como Ramy Bensebaini, zaguero del Borussia Moenchengladbach.

FIFA.com interrogó a la estrella en alza del fútbol ugandés sobre el motivo por el que optó por el Paradou AC argelino. “Mi sueño es jugar en Europa, como el de todo jugador nacido en África”, responde. “Podría haber elegido otro destino, pero el Paradou es el equipo argelino que más jugadores ha vendido a Europa, y uno de los mejores clubes de África en ese aspecto. En los dos últimos años, sus directivos han traspasado a tres jugadores, y estoy trabajando duro para ser uno de los próximos en marcharse a una liga europea”.

Como jugador anglófono, Okello tuvo sus dificultades iniciales en un país donde la gente habla básicamente árabe y francés. “Cuando llegué a Argelia, fue difícil para mí, pues tuve que adaptarme al estilo de juego y superar la barrera del idioma. Pero ahora, las cosas están empezando a mejorar. He aprendido algunas palabras y he estudiado la lengua, por lo que ahora puedo comunicarme con mis compañeros. Al principio, en cambio, no podía hablar y no entendía nada”, explica.

“Así pues, estoy en una situación ideal: soy una pieza fundamental de mi equipo, me siento bien en el campo y puedo adquirir una gran confianza en mí mismo. La liga argelina es realmente una liga profesional, a diferencia de donde jugaba antes. Eso te permite evolucionar muy deprisa, además de abrirte las puertas de Europa”, añade.