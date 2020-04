Los hitos parecen acompañar a Michael Olunga por dondequiera que va. Durante su breve paso por el Girona, se convirtió no solamente en el primer jugador del club que firmaba un hat trick en La Liga española, sino también en el primer keniano en lograrlo.

“Venía de jugar con mi selección y era el último partido de la temporada”, relata. “Sinceramente, no esperaba marcar ocho goles en ese encuentro. Mi objetivo era firmar un triplete porque iba cuarto en la tabla de goleadores, con 19 tantos. Sabía que tenía que hacer algo especial, porque lograr un hat trick no es algo que suceda todos los días en el fútbol”.

“Intenté encajar en el equipo, pero no jugué mucho y solamente metí tres goles, así que tardé un poquito en adaptarme. Pero en mi segundo año vino el nuevo entrenador [Nelsinho Baptista], y me gané la titularidad en la pretemporada”.

“Cuando vine a Japón en 2018 era en mitad de la temporada, y el Kashiwa Reysol no lo estaba haciendo muy bien”, explica.

“Al estar en casa tanto tiempo, sí que descubres que puedes trabajar en esa clase de entorno. Te das cuenta de que, si hay algunas cosas que no consigues ejercitar en el campo, puedes sustituir parte del trabajo duro en tu casa. Así que quizá sea un buen momento para ayudarnos a trabajar aspectos de nuestro juego que no logramos perfeccionar en el campo”, observa.

“Ahora, cuando alguien de Kenia oye hablar de la J-League, esa persona me tendrá siempre en su mente”, afirma Olunga a FIFA.com .

“Ha habido un cambio de liderazgo, y ahora los nuevos directivos están intentando traer ideas nuevas, formar más a los entrenadores e introducir una nueva dimensión de este deporte. Creo que han transformado de veras el fútbol keniano, aunque todavía no estamos donde nos gustaría estar para este 2020. Podemos apreciar un crecimiento positivo. Creo que tenemos un gran futuro por delante”, subraya.

“Pero el fútbol está cambiando. Y todos tienen la oportunidad de jugar en casa y fuera, así que en cierto modo tienes las mismas ventajas que tus rivales. Todo es cuestión de trabajar duro, intentar aprovechar cuando juegas en casa y encontrar formas de arrancar buenos resultados; y a veces se necesita un poco de suerte. Pero no se puede depender de la suerte. Trabajaremos duro e intentaremos darlo todo”.

Olunga, que creció viendo y admirando al también zurdo Robin van Persie, celebró su 26º cumpleaños durante los primeros días de la pandemia del COVID-19. Es muy probable que se enfrente a este reto con calma, como lo ha hecho durante toda su carrera. El delantero dio el salto a Europa con el Djurgardens sueco tras una temporada sensacional con el Gor Mahia; pero al igual que le ha ocurrido en Japón, el éxito no le llegó de inmediato.

“Los primeros seis meses en Suecia no fueron nada fáciles, pues llegué a Suecia desde África en pleno invierno, con las bajas temperaturas y el choque cultural en general. El ritmo del juego era bastante alto. Había muchos factores que no obraban a mi favor. Son situaciones en las que puedes encontrarte como jugador. Intentas adaptarte lo más rápidamente posible porque es una competencia y los deportes están limitados: sólo pueden jugar 11. La experiencia allí me hizo más fuerte”, recuerda.

Esa dura experiencia le sirvió de base al afrontar su marcha a Japón, donde su trabajo duro, su interés por la cultura japonesa y su éxito en el campo lo han convertido en un ídolo entre la afición del Kashiwa Reysol.

“Mi cántico en el Kashiwa está basado en la famosa canción de Boney M. ‘Jambo-Hakuna Matata’”, revela Olunga. “Normalmente se la cantan a los extranjeros cuando llegan a Kenia como una canción de bienvenida. Se la cantan para decirles que Kenia es un país pacífico y tranquilo. *Hakuna Matata* significa en suajili que no hay problemas”.

“Cuando los aficionados crearon el cántico para mí, ¡probablemente buscaron en Internet canciones famosas en suajili y encontraron esta! Les oí cantarla en un partido y me gustó, porque representa a mi cultura. Que la canten en suajili hace que quiera dar más por el equipo, porque siento la cultura. Por eso me encanta el cántico”.

Y mientras se machaca cada día en sus entrenamientos personales, Olunga sabe que algún día volverá a reunirse con sus seguidores y todos podrán volver a cantar juntos…