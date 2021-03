En año y medio ha pasado de debutar con Las Palmas a hacerlo con España

Un fijo en el once del Barça, sus cifras esta temporada son de récord

Ha llegado a La Roja para quedarse Se suele decir que la vida te puede cambiar de un día para otro; en el caso de Pedri ha sido en el último año y medio. El 18 de agosto de 2019, hacía su debut con el primer equipo de la UD Las Palmas con apenas 16 años, y este jueves lo hacía con la selección española. De debutar en Segunda División a ser la ilusión de la España de Luis Enrique. Volviendo a aquel verano europeo de 2019, su espectacular y prematuro debut llamó la atención de los ojeadores del FC Barcelona, que antes del final de ese mercado de fichajes cerraron su fichaje, dejándole cedido en Las Palmas. Fue el comienzo de una ascensión meteórica de un Pedri que a día de hoy es ya una realidad en el fútbol europeo.

© Getty Images

El joven canario, que sigue la estela de esa gran cantera de centrocampistas de la que salieron Silva, Valerón o Pedro, puede desempeñarse de interior o volante en cualquiera de las dos bandas. Sobrado de talento, llegó al Barça y no tardó en hacerse con un hueco en el once de Ronald Koeman, donde ahora es un fijo. Formando una sociedad con Leo Messi que está deparando grandes momentos al conjunto azulgrana, su capacidad para mover el balón, organizar el ataque de su equipo y personalidad para pedir la bola le hacen ser una pieza clave en los esquemas del técnico holandés. Porque sus números con los azulgranas así lo refrendan. Con un total de 42 partidos disputados esta temporada, en los que ha sumado tres goles y seis asistencias, es el jugador menor de 22 años de las principales ligas europeas que ha participado en más encuentros. Y de estos 42, los últimos 29 han sido de forma consecutiva, récord esta campaña con el FC Barcelona.

© Getty Images

Repasando todos estos datos, que Luis Enrique le llamara para el debut de España en los clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2022™ era una noticia que no pilló a casi nadie por sorpresa. Su descaro y personalidad con apenas 18 años era un lujo que la selección española no podía dejar pasar. De disputar el Campeonato del Mundo Sub-17 de la FIFA™ a finales de 2019 a ser internacional sub-21 y ahora con la absoluta. Una ascensión meteórica. Y aunque este jueves su debut no tuvo un final soñado por el 1-1 ante Grecia, quedó evidenciado que Pedri ha llegado al combinado español para quedarse. En el momento en el que España no encontraba vías para hacer daño al rival heleno, el seleccionador español miró al banquillo y no dudó en llamar al joven canario, que este próximo mes de noviembre cumple 19 años. Aunque le costó meterse en el partido, Luis Enrique destacó su aportación: "A Pedri le han hecho una marca al hombre, ha tenido mala suerte. Se tenía que salir de su sitio para poder recibir balón y eso le dificultaba". Porque a buen seguro tendrá su oportunidad de inicio este domingo ante Georgia o el próximo miércoles ante Kósovo. Sea un día u otro, está claro que su habilidad con el balón en los pies y su capacidad para dar el último pase van a ser fundamentales en el cuadro de Luis Enrique. Pedri es la ilusión y el entusiasmo al que se agarra España en su camino a la próxima UEFA EURO y a la cita de Catar en 2022.

Hoy he cumplido otro de mis grandes sueños: debutar con la @SeFutbol 🇪🇸 Solo ha faltado ganar para que la noche fuera perfecta 👊 pic.twitter.com/ipkTnDBL89 — Pedri González (@Pedri) 25 de marzo de 2021

¿Qué dicen de Pedri? Jorge González, entrenador en categoría juvenil: "Desde el primer entrenamiento ya se sabía que era uno de los mejores. Nos habían comentado que había un chico buenísimo, que íbamos a flipar y así fue. Pedri era algo especial. Pepe Mel, técnico que le hizo debutar en Las Palmas: “Cuando llegamos, vimos partidos del juvenil y pensamos que si era capaz de hacer lo mismo con profesionales podía llegar a marcar una época. Todo lo hace a través de la pelota, entiende la colocación, cómo perfilarse y mejora a todos sus compañeros con su juego sencillo". Ronald Koeman, su entrenador en el FC Barcelona: “Es el jugador que más me ha sorprendido. Si juega es porque lo merece. Ocupa varias posiciones y en función del rival y la táctica, puede aportar muchas cosas porque sobre todo es un jugador listo". Luis Enrique, seleccionador de España: “Lo que más me gusta es su tranquilidad, humildad y el equilibrio entre su faceta ofensiva y defensiva“.

¿Qué dice Pedri? Sobre Leo Messi: "Me da consejos muy valiosos, sobre cómo hay que mantenerse concentrado, sobre cómo jugar en los espacios entre las líneas defensiva y del mediocampo.” Sus objetivos con la selección: “Estoy en la primera convocatoria. Tengo que hacer es disfrutar y hacerlo lo mejor posible para volver. Lo más importante es vivirlo con naturalidad y de frente. Dentro del campo ser uno mismo porque si haces lo que te gusta y te divierte, saldrá mejor. Le estoy agradecido a Koeman, sin él, no estaría aquí. Sobre la primera vez que le vio Koeman: "Un día me hizo a un lado y me dijo que no sabía mucho de mí, que apenas me había visto jugar y que tendría que mostrarle mis habilidades y capacidades en los entrenamientos. Saqué motivación de eso".

© Getty Images