FIFA.com habló con Petković en vísperas del sorteo del clasificatorio europeo para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ .

Vladimir​, ¿cuál es su balance del año 2020?

El 2020 pasará a los libros de historia. Una pandemia ha sorprendido al mundo entero y, en consecuencia, ha afectado también al fútbol. Yo siempre me tomo la vida tal y como viene e intento sacarle el máximo provecho. A nivel deportivo, hemos tenido ocho partidos en apenas tres meses, después de un largo paréntesis. Ha sido una etapa muy intensa y, al mismo tiempo, muy instructiva tanto para mi equipo como para mí.

Hemos tenido la ocasión de medirnos a las mejores selecciones de Europa en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA. Los resultados podrían haber sido mejores, pero en los encuentros contra Alemania y España vimos que seguimos progresando bien y que podemos plantar cara, e incluso ganar, a los mejores.

¿En qué medida ha afectado la pandemia a su trabajo como seleccionador?

Hemos estado mucho tiempo sin poder reunirnos y sin jugar. Al fin y al cabo, solamente hemos tenido tres meses para competir. Organizamos encuentros virtuales para mantener el contacto con el cuerpo técnico y los futbolistas. A veces, solamente lo hacíamos para vernos y brindar a través de la pantalla. He hablado mucho por teléfono con los jugadores y he visto por televisión casi todos los partidos a puerta cerrada de los equipos en los que juegan, en lugar de ir al estadio.

Los futbolistas se han adaptado a estas nuevas circunstancias, y nosotros, el cuerpo técnico, hemos tenido que implementar en muy poco tiempo todo aquello que no pudimos hacer antes. Como ya he dicho, me tomo las cosas tal y como vienen y siempre intento sacar el máximo partido de cada situación.