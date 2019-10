“En cuanto marqué me puse a correr por la cancha y los compañeros trataron de atraparme. Llegué hasta el banco, y allí todos me abrazaron. Nos quedamos muy contentos por el empate. Queríamos ganar, pero no hay que olvidar que jugábamos contra Arabia Saudí, la favorita de la liguilla”, señaló el artillero.

No fue un tanto en absoluto fácil, al encontrarse su autor de espaldas al arco para recibir una pelota que no venía desde un extremo. Cuando perforó la meta contraria se desató la euforia entre los hinchas yemeníes de todo el globo, y los espectadores presentes en el Estadio Nacional de Bahréin quedaron boquiabiertos.

Nuevas metas

Qarawi empezó a jugar en competiciones oficiales a los 10 años, cuando un amigo suyo, impresionado por su calidad, le ayudó a incorporarse al Shamsan. Pasó por distintas categorías inferiores del club antes de dar el salto al primer equipo a los 17 años. Jugar con esa edad ante rivales mayores que él le permitió adquirir una experiencia considerable.

Su trayectoria profesional lo ha llevado por varios equipos de la liga omaní, y ahora acaba de fichar por el Al-Nahda.

“Espero marcar muchos goles con el Al-Nahda. Jugar en la liga con este equipo me ayudará a mejorar técnicamente y a mantenerme a punto de cara al resto de los clasificatorios”, afirmó el ariete de 30 años acerca de su nuevo equipo.

Terminamos la entrevista preguntándole cómo se sintió al saber que su gol contra Arabia Saudí había quedado primero en una votación del sitio web de la AFC, tras recibir el apoyo de miles de personas.

Qarawi respondió exhibiendo una amplia sonrisa: “Me alegro de que haya sido elegido mejor gol de las dos primeras rondas de septiembre. He visto la ceremonia de los The Best y espero que mi gol esté entre los candidatos al Premio Puskás el año que viene. Me sentiría muy orgulloso de conseguirlo”.