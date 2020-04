Ramadan Agab anotó una tripleta contra Chad

Sudán alcanzó la fase de grupos del clasificatorio para Catar 2022

El atacante espera que su equipo responda a las expectativas

Sudán puede enorgullecerse de contar con una larga historia en el fútbol africano. Los Halcones de Jediane participaron en la edición inaugural de la Copa Africana de Naciones de la CAF, en 1957, y obtuvieron la tercera posición de aquel torneo, además de ser subcampeones del segundo y del cuarto, para luego adjudicarse el título en 1970.

En aquella época, el combinado sudanés también estuvo cerca de viajar a la Copa Mundial de la FIFA México 1970™, al situarse en la segunda ronda de la competición preliminar de la zona africana, donde se cruzó con Marruecos y Nigeria. No obstante, en los años posteriores su rendimiento bajó, por lo que ya no pudo seguir aspirando a competir por un puesto en la fase final.

Ahora, una nueva generación de futbolistas sudaneses se han fijado la meta de ser mundialistas, después de protagonizar un comienzo a pedir de boca en los clasificatorios de la CAF para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

El cuadro sudanés venció 1-3 a Chad a domicilio y luego registró un empate a ceros en Sudán, con lo que accedió a la segunda ronda, donde le esperan Marruecos, participante en Rusia 2018, Guinea y Guinea-Bissáu, en el Grupo I.

Sudán logró superar de forma contundente a su vecino Chad gracias a una tripleta de Ramadan Agab, quien habla con FIFA.com de su éxito en la primera ronda y de las ambiciones que albergan él y sus compatriotas para esta competición preliminar.

Una victoria necesaria como agua de mayo

Sudán había dicho adiós en la segunda ronda de los clasificatorios africanos para Rusia 2018, tras perder ante Zambia en casa y fuera. De este modo, al quedar emparejado ahora con Chad en la primera ronda, su único objetivo era llegar a la fase de grupos, como primer paso de un trayecto que puede conducir a Catar. Y el equipo era consciente de que el partido de ida, que iba a jugar lejos de casa, podría afectar a su rendimiento ante su público y poner en peligro sus opciones de clasificación.

A pesar de la ausencia de varias de sus figuras, los sudaneses tomaron la iniciativa en ese primer compromiso, y una tripleta del curtido centrocampista allanó el camino hacia la fase de grupos.

“Sí, era un partido muy especial, en el que fuimos a por la victoria. Gracias a Dios, aproveché las oportunidades que tuve y marqué tres goles, con la ayuda de mis compañeros. Todo salió a la perfección”, explica el autor de los goles, recordando el desplazamiento a Chad.

Agab no fue titular en el encuentro de vuelta, en Omdurmán, donde el marcador no llegaría a moverse del 0-0 inicial y Chad falló un penal a diez minutos de la conclusión. “Después del gran resultado que conseguimos fuera, el seleccionador decidió adoptar un enfoque más conservador en casa. Sabíamos que el rival necesitaba marcar, y no quisimos darle ninguna ocasión. Nos sentimos cómodos con la ventaja de dos goles, y en un escenario como este lo único que importa es la clasificación”, señala el jugador, de 30 años.