Edoardo, recientemente logró imponerse con Albania en su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA y ascender a la Liga B. ¿Qué ha aprendido sobre su equipo en esa competición?

La Liga de Naciones ha sido una experiencia interesante. En esa competición, cada selección tiene una filosofía de juego diferente. Hubo que adaptarse varias veces al rival. Preparamos bien los partidos y obtuve una buena respuesta del equipo. Me gustó su adaptación a tácticas de juego diferentes y aprecié el comportamiento de los jóvenes jugadores, que demostraron su valía. Fue un auténtico placer, pues debo decir que, antes de esos partidos, tenía un poco de miedo. La escena internacional podría haber sido peligrosa para los jugadores nacidos en 1999-2000-2001, al tener tan poca experiencia. La selección nacional es siempre una responsabilidad grande y difícil. Fueron muy valientes y nos permitieron tener menos dificultades para hacer frente al gran número de ausencias debidas a la COVID-19 y a las lesiones.

Como contrapartida, ¿qué no le gustó, y qué puede mejorar el equipo antes del inicio del clasificatorio a Catar 2022?

No me gustó el hecho de que, tras un marcador favorable, no manteníamos la concentración ni la determinación. A este nivel no está permitido relajarse y bajar la concentración, porque entonces no das el máximo, y hasta el rival más débil puede golpearte. Estando relajados, no somos lo bastante agresivos para lograr un buen resultado. Nos vimos incluso en dificultades contra Bielorrusia, cuando encajamos un gol estúpido justo después de haber marcado el segundo. Si queremos crecer y mejorar, debemos mostrar una mayor atención y estar mucho más concentrados.

Albania se clasificó para la Eurocopa 2016, pero no refrendó esa proeza para el Mundial de 2018 y la próxima EURO. En el camino hacia Catar 2022, ¿es realista aspirar al billete mundialista?

Demostramos que éramos una selección competitiva. Nuestra ambición es mejorar todo lo que se pueda. Debemos aspirar al sueño de la clasificación porque hay que creer en tus objetivos. Si este equipo está convencido de sus posibilidades y me obedece, puede obtener grandes resultados. Nuestra trayectoria vendrá determinada también por el sorteo, pero los sueños pueden hacerse realidad. Si no creemos en ellos, no podemos conseguir grandes cosas.

Por lo que ha visto del fútbol albanés en estos dos años, ¿cuál es su potencial, y qué mejoras puede aportarle?

El fútbol albanés está en constante crecimiento y se debe reconocer el trabajo de la Federación Albanesa; especialmente su inversión en infraestructuras y el aumento de las capacidades humanas y profesionales. He asistido a muchos partidos y el nivel es bueno, pero, por supuesto, el aspecto táctico debe mejorarse. En relación a la mentalidad, los planteamientos de juego y el aspecto físico, queda mucho por hacer.