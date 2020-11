View this post on Instagram

La mayoría de sus compañeros han pasado por las categorías inferiores de la selección brasileña, pero usted no. ¿Qué sintió al ser convocado por la absoluta el año pasado?

Jugué en todas las categorías inferiores del Atlético Paranaense y siempre había soñado con una llamada de la Seleção, sub-15, sub-17, sub-20 y absoluta. Siempre que había convocatorias de las categorías inferiores de la Seleção me ilusionaba mucho, y luego me ponía muy triste al ver que no estaba en la lista, pero nunca cejé en mi empeño de llegar a ser profesional con el Atlético Paranaense y, Dios mediante, llegar a la Seleção absoluta. Estoy disfrutando todo lo que puedo, y también quiero jugar lo mejor posible con mi club para poder seguir siendo convocado.

Hace 13 meses ni siquiera había figurado nunca en una convocatoria de Brasil y ahora es el lateral izquierdo titular. ¿Cómo se siente?

Es una sensación de inmenso orgullo. Uno piensa en todos los jugadores que soñaban con esto, futbolistas y otra gente. Me encanta vestir los colores de Brasil. Procuro aprender todo lo que puedo de todos los jugadores y técnicos. Me siento muy orgulloso de estar aquí y estoy disfrutando cada segundo.