¿Dónde radican las virtudes de los futbolistas saudíes y qué valoración hace de los tres primeros partidos del clasificatorio?

Los futbolistas saudíes tienen mucha calidad, lo cual les permite competir al máximo nivel en el ámbito continental. Cuatro clubes saudíes participaron en la Liga de Campeones de la AFC, y tenemos a siete jugadores del Al-Hilal, que se clasificó recientemente para la final. Lógicamente, esperamos que acaben levantando el título. En cuanto a la selección, jugamos un amistoso contra Mali que fue muy físico, y acto seguido llegaron los clasificatorios.

Hemos jugado tres encuentros hasta la fecha: ganamos a Singapur en casa y empatamos fuera contra Yemen y Palestina. Esto demuestra que nuestro grupo no es ni mucho menos fácil, y todas las selecciones aspiran a conseguir puntos. Confiamos en mejorar próximamente y empezar a desplegar todo nuestro potencial para dar muchas alegrías a la afición.

¿Tiene una filosofía concreta como entrenador o ciertas preferencias tácticas para sus equipos?

Para mí, la filosofía más importante es jugar en equipo. Aprovechamos toda la anchura del campo para pasarnos el balón e intentar movernos con inteligencia. Hacer esto nos permitirá desarrollarnos técnicamente y emplear sistemas distintos dependiendo del encuentro. Contra Singapur, por ejemplo, empezamos con un 4-2-3-1 y el equipo se mostró muy ordenado. Completamos un buen partido y ganamos 3-0. Mientras tengamos talento, demostremos madurez técnica y trabajemos en equipo, siempre podremos mejorar.

La afición saudí se ilusionó mucho con su llegada, dados los éxitos que cosechó en África. ¿Lo notó?

Sé que los hinchas saudíes siempre quieren ganar y ver jugar a su equipo al más alto nivel. Jugamos un amistoso en Dammam antes de recibir a Singapur en Casim. Nos llevaron en volandas, el ambiente fue increíble. Y no esperamos otra cosa de ellos en los partidos que restan del clasificatorio, porque pueden ser un factor diferencial para nosotros en esta difícil misión.

¿Qué puede prometerle a la afición?

No me gusta hacer grandes promesas, pero vine aquí con el objetivo de clasificarnos para la Copa Mundial de 2022. Siempre he dicho que ese es nuestro objetivo principal, y haremos todo lo que esté en nuestra mano con tal de conseguirlo. No hay nada comparable a participar en el torneo de fútbol más importante del planeta. Me esforzaré al máximo para que Arabia Saudí llegue al Mundial de 2022.