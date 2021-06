El Salvador sueña con volver a un Mundial

Están con clara ventaja de cara al partido de vuelta frente a San Cristóbal y Nieves

“Tenemos ese sueño y no hay imposibles”

En los últimos partidos de El Salvador, el nombre de David Antonio “Tony” Rugamas se ha convertido en sinónimo de gol. Da igual si es titular o si entra de cambio, el delantero de 31 años vive un romance con las redes ajenas que ilusiona a los aficionados de la Selecta en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

“No tengo duda de que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera. Tener este rendimiento en la selección es algo que uno como jugador profesional sueña desde siempre. Porque todo es muy diferente: la selección está en el ojo de todo un país y lo estoy disfrutando demasiado”, confiesa en una plática exclusiva con FIFA.com.

Si bien hoy en día todo parece miel sobre hojuelas, Rugamas ha tenido que apelar a una de las virtudes que lo han llevado a donde está: la paciencia.

“Los primeros dos partidos de la eliminatoria los jugué titular y marqué un gol en cada uno. Después viene el nuevo técnico, el profe. Hugo Pérez, y me tocó estar como suplente; pero siempre tuve la mentalidad fuerte y me metí en la cabeza que no importa si tenía 15 ó 20 minutos, yo tenía que aprovechar. Para meter un gol no se necesita tampoco ser el titular”.

Lo cierto es que la espera lo ha recompensado y hoy marcha con números muy a su favor: ha anotado en los últimos cinco partidos de eliminatorias y suma ya ocho tantos, el último con la titularidad ya recuperada.