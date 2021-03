El pasado 15 de febrero, Willy Sagnol fue nombrado oficialmente seleccionador de Georgia. ¿Una sorpresa? No tanto si sabemos que los que contactaron con el ex capitán del Bayern de Múnich fueron dos hombres a quienes conoce y aprecia por haberse enfrentado a ellos muchos años en la liga alemana: Levan Kobiashvili, presidente de la Federación Georgiana de Fútbol, y su vicepresidente Alexander Iashvili.

Por tanto, el proyecto de aquí me gusta porque ha llegado en el momento adecuado y porque es realista. Sabemos muy bien que no vamos a ganar el Mundial, pero hay unas ganas colectivas y federativas de continuar la progresión.

Me gustaba mucho mi trabajo cuando estaba en la Federación Francesa de Fútbol. Es un modus operandi que me viene bien, y que tenía ganas de retomar. Estoy en un país que quiere seguir desarrollándose y donde puedo desempeñar un papel beneficioso. Para mí es un proyecto a medio plazo, aunque no exista el largo plazo en el fútbol de hoy…

El objetivo de la selección es adaptarse primeramente al fútbol moderno; es decir, a un juego de transición con proyecciones rápidas hacia delante. Hace falta también que los jugadores confíen en sí mismos; que tengan confianza en sus cualidades, que son grandes, para asumir riesgos en el juego. Una selección como Georgia no tiene ninguna posibilidad si no asume riesgos. No podemos contentarnos con defender esperando un error del rival.

No, no había un objetivo claro porque sabemos que estamos en un grupo difícil, con selecciones como España o Suecia que tienen mucha más experiencia que nosotros. Yo diría que nuestra misión de entrada es poner difícil la clasificación a los demás. Tenemos calidad para ello, tenemos jóvenes jugadores ambiciosos… ¡no hay que ponerse límites! Queremos tener nuestra propia identidad de juego, sea cual sea el rival.

¿Cómo valora su propia carrera internacional hoy?

Tuve la suerte enorme de participar en dos Mundiales y en dos Eurocopas. Al final no se saldaron con victoria, pero con relación a mis sueños de juventud, es fabuloso. Tuve el orgullo de representar a mi país y de defender su camiseta. Cuando participas en un Mundial, del primer al último día tienes la impresión de estar volando, de lo maravilloso que es. En 2006, el aterrizaje fue brusco… Me decepcionó mucho no traer otra estrella al escudo de mi país, pero conforme pasan los años, me quedo sobre todo con la formidable aventura humana, con unos compañeros fantásticos.

En Alemania 2006, Francia comenzó con dos empates… ¿Cómo logró el equipo no dudar y no perder el rumbo?

Es sabido que no siempre son los que empiezan mejor quienes llegan más lejos. Teníamos confianza en nosotros y en nuestras cualidades. Sabíamos que, aunque la calidad de nuestro juego no estuviese siendo extraordinaria, no estábamos lejos de la verdad. Hubo un detonante en el tercer partido, y nos sentimos liberados a partir de ahí. Había mucha madurez en ese equipo y, sin pensar que íbamos a llegar necesariamente hasta el final, el partido [de octavos] contra España nos dio mucha confianza colectivamente.

Visto con retrospectiva, ¿sigue estando resentido con Zinédine Zidane por su expulsión en la final?

Con lo que me quedo, 15 años después, es con que jugué con uno de los mejores jugadores del mundo, que no era simplemente un gran jugador, sino también una gran persona. Tal vez, su ataque de ira en la final lo devolvió a la condición de ser humano, y un ser humano siempre comete errores. Desgraciadamente, el suyo llegó en un momento muy inoportuno. Pero aunque estábamos muy enfadados después del partido, no podíamos asegurar que habríamos ganado si eso no hubiese pasado.

El fútbol es un deporte de equipo, y ese es un mensaje que hay que transmitir siempre a los jóvenes: uno es responsable de su actuación, pero también es responsable de la actuación del equipo. Cuando tienes un arrebato de ira sobre el césped, penaliza sobre todo al colectivo.

¿Es Zizou el mejor jugador con el que ha jugado jamás?

Sí, con toda claridad. Y con mucha diferencia. Podemos hablar de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, que son jugadores extraordinarios, que van a marcar porque quieren meter muchos goles. La voluntad primordial de Zidane era, lo primero, hacer jugar al equipo. Por eso lo sitúo en lo más alto. Podría haber hecho cosas mucho más personales y haber sido mucho más individualista en su juego, porque tenía calidad para hacerlo, pero él tenía esa voluntad de hacer jugar al equipo y de hacer mejores a sus compañeros. Sólo por eso, se merece una estatua.