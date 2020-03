Copa Mundial de la FIFA 2022™

Alexander Geynrikh fue el jugador que encandiló a todos en la fase de clasificación de Alemania 2006. No en vano, firmó cuatro dianas y ayudó a los suyos a alcanzar la repesca asiática, donde perdieron de manera dramática ante Bahréin por el valor doble de los goles fuera de casa.

Shomurodov, de 1,90 m de estatura, ha mantenido su impresionante racha goleadora a lo largo del clasificatorio para Catar 2022. Estrenó su cuenta particular en el contundente triunfo por 5-0 sobre Yemen. Después anotó un doblete en su victoria por 1-3 en Singapur, y volvió a ver portería en la derrota por 2-3 ante Arabia Saudí. Sin embargo, pese a este tropiezo, Shomurodov firmó otro doblete en el triunfo por 2-0 de Uzbekistán sobre Palestina, tres puntos que les auparon a lo más alto de la tabla.

El punta atribuye su crecimiento a dos delanteros legendarios que le han servido de inspiración. "De pequeño veía los partidos de Fernando Torres y Didier Drogba", reconoce. "Admiraba mucho a Torres por su estilo de juego, y Drogba me gustaba por la confianza que derrochaba en la cancha. Me he esforzado mucho por ser un delantero como ellos".

Como les ha ocurrido a tantas otras estrellas internacionales, Shomurodov brilló por primera vez en una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Fue una de las figuras más destacadas de su selección en Nueva Zelanda 2015, donde metió dos goles y Uzbekistán dio la sorpresa alcanzando los cuartos de final.

"Fue una experiencia increíble", recuerda. "Aquellos dos tantos me ayudaron, sobre todo, a mejorar mi confianza. Puedo decir que aquel torneo me dejó una huella importante".