Guinea nunca ha estado presente en una Copa Mundial de la FIFA

La Syli Nationale comparte grupo clasificatorio con Marruecos, Sudán y Guinea-Bissáu

“A priori, somos la segunda favorita tras Marruecos”, afirma su seleccionador

Las selecciones de categorías menores de Guinea han competido en la escena mundial en múltiples ocasiones, con dos participaciones en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA (Japón 1979 y República de Corea 2017) y nada menos que cuatro presencias en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Un factor que ha contribuido al éxito de los combinados juveniles guineanos son las excepcionales academias de fútbol situadas en la capital, Conakry. Incluso cuando el país luchaba contra el virus del Ébola en 2014-2015, sus selecciones sub-17 y sub-20 accedieron al Mundial de su categoría. Entonces, ¿por qué la selección absoluta nunca ha logrado clasificarse para la gran cita mundialista?

FIFA.com ha hablado con el seleccionador de Guinea, el francés Didier Six, que gozó de una destacada carrera como jugador en clubes de Francia, Inglaterra, Turquía y Alemania; y que formó parte de una fabulosa selección francesa que deslumbró en el Mundial de 1982 y ganó la Eurocopa 1984.

Tras colgar las botas, Six, como muchos entrenadores franceses, optó por labrarse una carrera en los banquillos de África en vez de permanecer en Europa. Tras haber guiado a Togo hasta los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2013, donde salió airoso de un duro grupo que incluía a Argelia, Túnez y Costa de Marfil, el francés fue nombrado seleccionador de Mauricio. Actualmente lleva al frente de Guinea desde 2019, y su objetivo es clasificar al país para su primera Copa Mundial de la FIFA™.

¿Qué le pareció la selección guineana cuando llegó por primera vez a Conakry?

No me gusta criticar a quienes me precedieron, ya que puede que tuviesen problemas a los que yo podría enfrentarme en el futuro; pero en general, el equipo estaba afectado por problemas extradeportivos, y tuvimos que volver a enderezar la situación. El nivel del fútbol en Guinea es magnífico y, con disciplina, todo estará a la altura de las expectativas.