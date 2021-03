Copa Mundial de la FIFA 2022™

"Desde el principio tuve claro que solo había una manera de trabajar, que era esforzándonos al máximo. El coronavirus ha sido complicado para todos, pero debo reconocer que yo lo estoy aprovechando, porque puedo concentrar durante más tiempo a la selección, compuesta en su mayoría por futbolistas no profesionales. Lógicamente, la pandemia ha obligado a cambiar algunas cosas. Supongo que a partir de ahora ya no podremos incidir tanto en aspectos puramente deportivos con el equipo, y esperamos que así sea, claro. No obstante, lo que sí nos afecta bastante es que no haya partidos de categoría amateur, porque es ahí donde compite la mayoría de nuestros internacionales".

Dentro de unos días, coincidiendo con el inicio del clasificatorio europeo para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, podremos comprobar lo bien que ha aprovechado las concentraciones la selección de Liechtenstein. Encuadrado en el Grupo J, el combinado de Stocklasa se medirá a Rumanía, Islandia, Armenia, Macedonia del Norte y Alemania. El preparador tiene muchos vínculos con este último país, no solo por haberse enfrentado en el pasado a Bastian Schweinsteiger y los suyos [imagen inferior], sino también porque jugó varios años en el Dinamo Dresde.