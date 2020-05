Y así partieron rumbo a Bilbao, donde asistieron al Inglaterra-Francia. “El ambiente era estupendo, con los hinchas ingleses. Cantaban mejor La Marsellesa que yo. Aquel día me picó el gusanillo, en esa atmósfera excepcional”.

Todo empezó en 1980, cuando un amigo lo llevó al Stade du Rey para animar al OGC Niza, y enseguida entablaron amistad con varios jugadores. “En mayo de 1982, había un muchacho endeble que se llamaba Daniel Bravo. Había sido preseleccionado para participar en España 1982, pero tuvo la desgracia de lesionarse. Quedó devastado, y le dijimos: ‘Mira, Daniel, si tú no puedes ir a España, iremos nosotros por ti”, recuerda Clément de Antibes —se le conoce por ese apodo— en declaraciones a FIFA.com .

Los Mundiales suelen dejar recuerdos muy emotivos para cualquier aficionado al fútbol. En el caso de Clément Tomaszewski, multitud de ellos. A sus 72 años, está considerado en Francia uno de los más fervientes hinchas de los Bleus, y no sin razón: ha asistido a 274 partidos suyos, lo que representa casi un tercio de los encuentros oficiales disputados por el combinado tricolor (840). ¡Su pasión lo ha hecho recorrer 44 países y asistir en persona a ocho Copas Mundiales de la FIFA™!

Un Bleu en Italia 1990

Ya no se perdería ni una sola Copa Mundial de la FIFA de los Bleus. E incluso viajó a la de Italia 1990, en la que su país no había logrado participar. “Paradójicamente, es uno de mis mejores recuerdos. Al vivir en Antibes, ¡me queda más cerca Génova que Marsella! Así que me marché una semana de camping con la familia y fuimos a ver dos partidos en Génova: el Costa Rica-Suecia y el Escocia-Suecia. ¡Los mejores recuerdos son de cuando se está en familia!”.

Y la pasión de Clément de Antibes no sería la misma sin sus seres queridos. En su compañía, estuvo a punto de hacer realidad un triplete inédito. “El 12 de julio de 1998, en el Francia-Brasil, estaba con mi hijo. En la final de la Eurocopa 2000, con mi mujer... A la final de Alemania 2006 fui con mi hija, y estaba convencido de que íbamos a ganar. ¡Pero no pudo ser!”.