Si bien Serbia no superó la primera fase en tierras rusas, Tadić se consoló rápidamente viviendo a continuación otra aventura memorable: la del Ajax de Ámsterdam en la Liga de Campeones de la UEFA 2018/19. Allí, los Ajacied acariciaron la final practicando un fútbol de ensueño, y con un Tadić en estado de gracia.

Dušan Tadić, durante cuatro años jugó en el Southampton (2014-2018). ¿Qué balance hace de su experiencia en la Premier League?

Estoy muy orgulloso de mi paso por Inglaterra. Obtuvimos el mejor resultado del Southampton en la historia de la Premier League, y en tres temporadas quedé entre los 5 jugadores que más asistencias sumaron. Tenía ofertas de equipos grandes, pero tras mi segunda temporada, en la que quedamos sextos (un récord en la Premier League para el Southampton), el club no quería dejarme marchar. Seguimos teniendo buenos resultados hasta mi cuarta temporada, en la que tuvimos que pelear por evitar el descenso. Les dije a mis directivos que iba a darlo todo para permitir que el club se mantuviese en la máxima categoría, pero que quería poder decidir a qué equipo me iría al concluir la temporada, ¡y así es como ocurrió exactamente!

Así, decidió regresar a la liga holandesa, donde ya había jugado entre 2010 y 2014, y fichar por el Ajax. “El único club al que quiero ir”, decía entonces… ¿Por qué tomó esa decisión?

El Ajax es un gran club que piensa a lo grande y que siempre apunta a la cima. Aquí todo gira en torno al fútbol, y se presta atención a cada pequeño detalle. Impera esa ambición de ser el mejor, de dominar a cada rival. Este club es perfecto para mí. Es un equipo que me hizo soñar cuando era niño. ¡Ha ganado 4 veces la Liga de Campeones y muchísimos títulos! Hay un montón de leyendas del fútbol y jugadores increíbles que han jugado aquí. Es en el Ajax donde nació el ‘fútbol total’ con [Rinus] Michels y con Johan Cruyff, que luego exportó esa filosofía al Barça.

La trayectoria del equipo hasta las semifinales de la Liga de Campeones en su primera temporada le dio la razón… ¿Se esperaba un éxito semejante?

Sí, porque teníamos un equipo formidable y jugamos el mejor fútbol de Europa. Todo el mundo nos apoyaba, hasta nuestros rivales… Pienso que hemos hecho evolucionar el fútbol, porque luego mucha gente ha tratado de imitarnos y de jugar como nosotros. Vencimos al Bayern de Múnich, al Real Madrid o a la Juventus practicando un fútbol muy bonito. Incluso contra el Tottenham en semifinales, ganamos 0-1 en la ida y, en la vuelta, íbamos 2-0 arriba al descanso. Todavía no alcanzo a comprender cómo al final pudimos dejarnos eliminar… Pienso que habríamos merecido llegar a la final.

¿Qué sintió al ver marchar la temporada siguiente a piezas esenciales como Matthijs de Ligt o Frenkie de Jong?

El Ajax tiene esa filosofía de hacer despuntar a jugadores jóvenes y luego venderlos a precio de oro. Me alegré por ellos, pero, por supuesto, los echo de menos. Yo decidí quedarme porque me encanta el club y aprecio nuestra forma de jugar. El equipo siempre tiene hambre y la más mínima derrota constituye un problema. Eso me gusta.