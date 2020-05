El ex seleccionador australiano Ange Postecoglou se trajo al cuadro nipón su inspirado planteamiento ofensivo y no tardó en recoger los frutos, con un título liguero en apenas su segunda temporada (el primero del club en 15 años). Uno de sus primeros fichajes fue Theerathon, que venía de jugar cedido en el Vissel Kobe junto a Lukas Podolski y Andrés Iniesta, tras haber defendido previamente los colores del Muangthong United, uno de los grandes de la liga tailandesa.

La columna vertebral de Tailandia habla japonés

Los futbolistas tailandeses no han jugado con frecuencia en Japón desde la década de 1980, pero la actual hornada que sí lo hace compone la columna vertebral de la selección nacional. El mediático delantero Teerasil Dangda milita en el Shimizu S-Pulse, y el pequeño centrocampista Chanathip Songkrasin luce su rapidez de pies con la camiseta del Hokkaido Consadole Sapporo.

“Jugar en la J-League era mi sueño”, revela Theerathon a FIFA.com. “Había decidido marcharme a Japón si tenía la oportunidad de jugar fuera de la liga tailandesa, en vez de otras opciones atractivas como la liga china o la australiana. Mis experiencias en Japón me han permitido enfrentarme a un desafío mental y desarrollar un espíritu ambicioso. Tardé de dos a tres meses en adaptarme al estilo de juego de la J-League, así como a la cultura japonesa y al clima, ya que se trataba de mi primer fichaje por un equipo extranjero”, explica.

“Al principio veía partidos desde una perspectiva más elevada, en la parte alta del estadio. Eso me ayudó a comprender cuál era la colocación adecuada, el mejor momento para incorporarme a los ataques y los movimientos necesarios, etc. Todo lo que es necesario para jugar aquí… Creo que los jugadores tailandeses pueden tener éxito en la J-League. Algunos jugadores jóvenes tendrán esa oportunidad en el futuro, pero deben entender que será complicado y que tendrán dificultades. Una gran técnica futbolística no es suficiente”, avisa.