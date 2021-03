View this post on Instagram

¿En qué medida es importante Philippe Coutinho para la Seleção?

Desde que asumí el cargo, la Seleção ha ido pasando por fases. La más memorable fue en las eliminatorias para el Mundial de 2018. Fue la mejor versión de la Seleção. Creamos muchas ocasiones, metimos muchos goles, encajamos solo unos pocos, fuimos regulares… y lo hicimos con un juego realmente bonito. Coutinho, en esos clasificatorios, fue lo que yo llamo un “flotador externo”. Primero estuvo escorado a la derecha, con libertad para crear. Luego, cuando se lesionó Renato [Augusto], jugó en el centro, en una posición un poco similar a la que ocupaba en el Liverpool. También lo hizo bien allí. Ha pasado por altibajos, pero es un gran jugador y está en una forma magnífica.

¿Cree que Alisson es el mejor portero del mundo?

Creo que ser [el mejor] y serlo en determinado momento son dos cosas diferentes. ¿Está entre los tres mejores del mundo? No tengo la menor duda; estoy convencido al 100%. Para decir que es el mejor, tendría que examinar muy detenidamente a todos los porteros para comparar. Pero creo que, durante el último año, fue el mejor. ¿Fue mejor que Neuer? Sí. ¿Mejor que Ter Stegen? Sí. ¿Mejor que Oblak? Sí.

Aparte de Brasil, ¿cuál cree que es la mejor selección del mundo ahora mismo?

Es difícil de decir… Con la pandemia, no ha habido muchas ocasiones para que las selecciones muestren lo que son capaces de hacer. Brasil, Argentina, Colombia han tenido muy pocas oportunidades. Las europeas han jugado ocho veces; cuatro más que nosotros. Italia ha vuelto jugando un fútbol que, para mí, es mucho más bonito de ver. Mancini ha hecho un trabajo magnífico. Ha instaurado una escuela futbolística como Arrigo Sacchi. Creo que [Italia] tiene un mayor equilibrio entre el juego defensivo –por el que es famoso típicamente e históricamente– y el ofensivo. Bélgica sigue teniendo a esta generación magnífica. Es una gran selección, tiene grandes talentos individuales y uno de los jugadores más talentosos del mundo: De Bruyne. Francia también está muy fuerte.

¿Quiénes cree que son los tres mejores jugadores del mundo actualmente?

Yo diría los tres por los que voté [para el premio The Best al Jugador de la FIFA]. Primero Neymar, segundo Lewandowski, tercero De Bruyne. Antes de lesionarse, Neymar estaba, incluso desde su propio punto de vista, en una forma fantástica. Lewandowski es un delantero increíble. De Bruyne es capaz de hacer cosas que otros no son capaces. Su improvisación, su determinación… Me encanta verle jugar.